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الرئيسية | رياضة | وحيد يكشف لائحة المنتخب .. غياب حمد الله وحارث وعودة العربي

وحيد يكشف لائحة المنتخب .. غياب حمد الله وحارث وعودة العربي

وحيد يكشف لائحة المنتخب .. غياب حمد الله وحارث وعودة العربي
هسبورت من الرباط*
الخميس 07 نونبر 2019 - 16:45

كشف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيش عن لائحة المنتخب الوطني التي ستواجه يومي 15 و19 نونبر 2019، منتخبي موريتانيا وبورندي، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وخلت لائحة خاليلوزيتش من المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، إضافة للمتألق في الدوري الألماني أمين حارث، والعديد من الأسماء الأخرى التي تم اختبارها خلال المباراة الإعدادية في الشهرين الماضيين.

وتضم لائحة المنتخب الوطني 24 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:

حراسة المرمى:

ياسين بونو "إشبيلية السباني" ومنير المحمدي "مالقا الإسباني" وأنس الزنيتي "الرجاء الرياضي".

خط الدفاع:

عبد الحميد يونس "سطاد ريمس الفرنسي" ورومان غانم سايس "وولفرهامبتون الإنجليزي" وزهير فضال "بتيس الإسباني" وأشرف حكيمي "بروسيا دورتموند الألماني" ونصير مزراوي "جاكس أمستردام الهولندي" وحمزة منديل "ديجون الفرنسي" وبدر بانون "الرجاء الرياضي".

وسط الميدان:

أمل الله سليم "ستاندر دو لياج البلجيكي" وسفيان أمرابط "هيلاس فيرونا الإيطالي" وأحمد المسعودي "غرونيغن الهولندي" وفيصل فجر "خيتافي الإسباني" وعادل تاعرابت "بنفيكا البرتغالي" ويحيى جبران (الوداد الرياضي).

الهجوم:

رشيلد العليوي "أنجي الفرنسي" ونورالدين أمرابط "النصر السعودي" ويوسف النصيري "ليغانيس الإسباني" وأسامة الإدريسي "أزيد الكمار الهولندي" وحكيم زياش "أياكس الهولندي" وسفيان بوفال "ساوثامبتون الإنجليزي" ويوسف العربي "أولمبياكوس اليوناني".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - العربي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:04
نهار الطفروه هاوجهي هانتومة كيف يعقل يأتي ناخب جديد ويستدعي لاعبين لا قيمة لهم في فرقهم ويستغني عن لاعبين مميزين وحاسمين في فرقهم وشكرا خوكم العربي هههه
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23
2 - انور الخميس 07 نونبر 2019 - 17:06
من جديد حمدالله غائب ما هذا الاجحاف
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-14
3 - Abou Walid الخميس 07 نونبر 2019 - 17:07
كيضحكو على الشعب، المهم ما صرف على هذا المنتخب أكثر مما يصرف على الصحة. المنتخب والعيالات باقيين كيولدو فالزنقة ؟؟
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33
4 - طارق الخميس 07 نونبر 2019 - 17:08
واش من نيتو معيطش على حارث و حمد الله ؟ أشنو هي الأسباب
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3
5 - complot الخميس 07 نونبر 2019 - 17:08
un complot contre hamid allah .
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-3
6 - Jado الخميس 07 نونبر 2019 - 17:16
نفس الاسماء ونفس التشكيلة ادن ما الفائدة من استبدال المدرب
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17
7 - الرياضي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:20
مدرب لا يرقى إلى مستوى تطلعات الجماهير المغربية،ربما نحتاج إلى إطار ذو خبرة عالية موازاة مع اللاعبين المحترفين المغاربة الذين تألقو في منافسات كؤوس أوروبا(حكيمي،زياش،.....
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10
8 - محلل رياضي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:20
تشكيلة ضعيفة جدا اضن انها لن تعطي النتائج المرجوة .اللعب الاروبي يفتقد الى القوة الجسمانية كما اللعب الافريقي
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-1
9 - تراب الصيني الخميس 07 نونبر 2019 - 17:21
حمد الله اظهر عن حقد دفين ،ظهر ذلك في تعامله مع البطل المتخلق لمرابط .والله كنت اتمنى المناداة عليه ضمن المنتخب لكن تبين إلى و إلى الكثير أن الرجل في حاجة إلى الاخلاق.
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12
10 - عبدالله الخميس 07 نونبر 2019 - 17:22
ان عكسنا تقريبا كل المغاربة يريدون عبدالرزاق حمدالله في المنتخب الا من يسير المنتخب فهو قال لا يعني لا . سيروا اشربوا البحر .
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-12
11 - moustapha الخميس 07 نونبر 2019 - 17:22
فيصل فجر ورثناه منذ الاستقلال قمة العبث
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5
12 - Allal الخميس 07 نونبر 2019 - 17:25
عندما يكون على رأس الجامعة فلاح فلا تستغرب !!!!!
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-1
13 - مغربي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:26
هذا المنتخب لايعنينا مادام كله تشكيلة أجنبية لا يتقنون حتى الدارجة المغربية الأصيلة
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0
14 - مهدي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:26
مادام حجي وبعض اعضاء الجامعة فلن يكون حمد الله ضمن لائحة المنتخب الدي ينقصه راس حرب الشيء الدي يتيميز به الاعب حمد الله عن باقي المهاجمين في منتخبنا له قدرة في اختراق المدافعين ويتخلص من الرقابة عليه ويسجل براسه والرجل اليمنى واليسرى
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-2
15 - amaghrabi الخميس 07 نونبر 2019 - 17:27
التشكيلة جيدة ولكن حبذا لو اضيف اليها المدافع المحنك بنعطية فمازال لاعبا قويا يمكن ان يستفيد به الفريق الوطني بضع سنوات,لانني اراه يجعل منالافريق واثقا بنفسه ويزيد في انسجام الفريق فهو في نظري مدافع من الطراز الرفيع رغم انني لا افهم كثيرا في لعبة كرة القدم فانا تقريبا اتفرج فقط في المنتخب المغربي الذي يسعدني كثيرا حينما يشارك في المنتديات العالمية او الافريقية
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-16
16 - redouane charify mohmmedia الخميس 07 نونبر 2019 - 17:27
من أحسن فوزي لقجع يستاقل والتعويض المدرب القدير بادو زاكي
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-5
17 - مغربي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:28
ما وقع لعبد الرزاق حمد الله تماما لوقع مهرجان موازين .
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5
18 - kar الخميس 07 نونبر 2019 - 17:32
لن تجدو مدربا يحقق ما حقق رونار ... ان تعيد اختبار اللاعبين من جديد فهذا درب من اضاعة الوقت ... يكفي مشاهدة مباريات المنتخب في عهد رونار تم تطوير الأداء وتصحيح ما يمكن تصحيحه من اجل ضمان الإستمرارية ..
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0
19 - حسن الخميس 07 نونبر 2019 - 17:32
حشومة حشومة عليكم فين حمد الله وفين حاريت حشومة ممفارجينش في هاد المنتخب
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0
20 - عابر سبيل الخميس 07 نونبر 2019 - 17:34
اذا كان هذا المدرب قد احتفظ بنفس الوجوه هذا مؤشر على أنه فاشل مئة بالمئة والنتائج ستكون وخيمة وعلى الجامعة أن تتدخل قبل فوات الأوان والسلام
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0
21 - سعيد الخميس 07 نونبر 2019 - 17:35
اش هاد التخربيق حمد الله هداف من الطراز الأول ولم تتم المناداة عليه و امين حارث يتصدر التشكيلة في أوربا .....هناك إن ....في الموضوع ....ادا أدخلت المصالح الشخصية و باك صاحبي...ما بقى منتخب...
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0
22 - Marocain libre الخميس 07 نونبر 2019 - 17:39
إن التعليمات بإقصاء حمد الله تتبت أن الناخب ليس حرا في اختياراته، و أن صوت الشعب المطالب بعودته لم و لن يرقى إلى مستوى نفود من أعطى الأوامر بإقصائه، و هو نفس الشخص الدي يترك مصطفى حجي جاثما فوق صدر المغاربة و رغم أنفهم، و عليه فما بداءه رونار يكمله خلفه، و لله در هدا الشعب في حبه لمنتخبه ووطنه.
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23 - Mogador الخميس 07 نونبر 2019 - 17:42
إذا كنتم تختزلون مشاكل المنتخب منذ 1976 آول تتويج و آخر تتويج للكرة المغربية في المدرب فأنتم واهمون .
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0
24 - مغربي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:45
روجي لومير نجح مع منتخب تونس وفاز بالكاس معه وفشل مع المغرب.رونار فاز مع زامبيا التي امكانياتها اقل بكتير من المغرب وفاز مع ساحل العاج وفشل مع المغرب.خاليلوزيتش اهل الجزائر للدور التاني في كاس العالم.المشكلة ليس في المدربين بل في منظومتنا ككل
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25 - يونس الخميس 07 نونبر 2019 - 17:46
بما أني أقطن بالديار الهولاندية لمدة 32سنة و كنشوف الكورة الهولندية والامانية وكذالك اتابع القنواة الرياضية للبلدين اللذين يعتبرون امين حارث من افضل المهاجمين في اوربا كما تتبعه جميع الأندية الكبيرة بايرن ' مان ستي ' برشلونة وووووو ويوجد في قائمة الفرق الشهرية لأحسن التشكيلات فكيف لمدرب ضعيف ولا مستوا له ان لا يستدعي هاد اللعب المهم جدا جدا والله منتفرج عليهم
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26 - واقعي الخميس 07 نونبر 2019 - 17:47
في نظري المتواضع التشكيلة الملائمة لحسم اللقاء في الجولة الأولى والضغط العالي على موريتانيا هي :المحمدي ، حكيمي ، بانون ،سايس ،مزراوي ،سفيان أمرابط ،جبران يحيى ،زياش ، أمرابط نور الدين ،أسامة الإدريسي ،يوسف العربي.
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