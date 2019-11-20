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كُتّاب وآراء
وحيد يكشف لائحة المنتخب .. غياب حمد الله وحارث وعودة العربي
كشف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيش عن لائحة المنتخب الوطني التي ستواجه يومي 15 و19 نونبر 2019، منتخبي موريتانيا وبورندي، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
وخلت لائحة خاليلوزيتش من المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، إضافة للمتألق في الدوري الألماني أمين حارث، والعديد من الأسماء الأخرى التي تم اختبارها خلال المباراة الإعدادية في الشهرين الماضيين.
وتضم لائحة المنتخب الوطني 24 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:
حراسة المرمى:
ياسين بونو "إشبيلية السباني" ومنير المحمدي "مالقا الإسباني" وأنس الزنيتي "الرجاء الرياضي".
خط الدفاع:
عبد الحميد يونس "سطاد ريمس الفرنسي" ورومان غانم سايس "وولفرهامبتون الإنجليزي" وزهير فضال "بتيس الإسباني" وأشرف حكيمي "بروسيا دورتموند الألماني" ونصير مزراوي "جاكس أمستردام الهولندي" وحمزة منديل "ديجون الفرنسي" وبدر بانون "الرجاء الرياضي".
وسط الميدان:
أمل الله سليم "ستاندر دو لياج البلجيكي" وسفيان أمرابط "هيلاس فيرونا الإيطالي" وأحمد المسعودي "غرونيغن الهولندي" وفيصل فجر "خيتافي الإسباني" وعادل تاعرابت "بنفيكا البرتغالي" ويحيى جبران (الوداد الرياضي).
الهجوم:
رشيلد العليوي "أنجي الفرنسي" ونورالدين أمرابط "النصر السعودي" ويوسف النصيري "ليغانيس الإسباني" وأسامة الإدريسي "أزيد الكمار الهولندي" وحكيم زياش "أياكس الهولندي" وسفيان بوفال "ساوثامبتون الإنجليزي" ويوسف العربي "أولمبياكوس اليوناني".