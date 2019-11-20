زياش وحكيمي يقودان التشكيلة المثالية في "الأبطال"

أوعنا بلعيد

اختير الدوليان المغربيان حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وأشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الرابعة بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وكشف حساب دوري أبطال أوروبا، عبر صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، عن التشكيلة المثالية (الفانتازي) المعتمدة رسميا، التي عرفت وجود الثنائي المغربي حكيم زياش وأشرف حكيمي.

وجاء اختيار حكيم زياش بعد تألقه بشكل لافت في المباراة المجنونة والمثيرة أمام تشلسي الإنجليزي، التي عرفت مساهمة صانع ألعاب الأسود بثلاث تمريرات "أسيست"، والتي جرت فوق أرضية ملعب "ستاموفرد بريدج" وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

كما سجل النجم المغربي هدفا خرافيا من ضربة خطأ بالقرب من مكان تسديد الركلة الركنية، لكن تم احتسابه كنيران صديقة بعدما ارتطمت الكرة برأس الحارس الإسباني كيبا اريزابالاغا، خلال المواجهة التي شهدت تفوق الفريق الهولندي وفوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل أن يقدم الحكم الإيطالي، جيانلوكا روكي، على طرد اللاعبين داني بليند وجويل فالتمان في الدقيقة (68)، ومنح ركلة جزاء للخصم، لينتهي اللقاء بعد ذلك بالتعادل (4-4) إثر تسجيل ريس جاميس للهدف الرابع في الدقيقة (74).

وجاء اختيار المدافع المغربي حكيمي بعد المجهود الخرافي الذي قدمه أمام أنتر ميلان الإيطالي، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الانتصار من خلال تسجيله لهدفين، الأول والثالث، في شباك سمير هاندانوفيتش، حارس أنتر ميلان الإيطالي، في اللقاء الذي جرى على ملعب سيغنال ايدونا بارك.

وكان فريق دورتموند متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد طيلة الشوط الأول، قبل أن يسجل أشرف حكيمي هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 51، ويدرك زميله جوليان براندت التعادل في الدقيقة 64، وعاد الأسد المغربي، وبمجهود بدني كبير، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليمنح بذلك نقاط المباراة كاملة لممثل الكرة الألمانية.

يذكر أن المدافع أشرف حكيمي تم اختياره كذلك للمنافسة على جائزة "أفضل لاعب في الأسبوع "بمسابقة دوري الأبطال، لينافس بذلك كلا من رودريغو، لاعب ريال مدريد، وكيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، وهيونغ مينغ سون، لاعب توتنهام.