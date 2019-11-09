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الرئيسية | رياضة | لأول مرة .. "الفار" يحكم نصف نهاية كأس العرش

لأول مرة .. "الفار" يحكم نصف نهاية كأس العرش

لأول مرة .. "الفار" يحكم نصف نهاية كأس العرش
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 نونبر 2019 - 11:40

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن توصلها مساء أمس الجمعة بترخيص من المجلس الدولي لكرة القدم (الإيفاب)، من أجل استعمال تقنية المساعدة بالفيديو (فار) خلال مباراتي نصف نهاية كأس العرش المقررتين على التوالي اليوم السبت بين الدفاع الجديدي والاتحاد البيضاوي وغدا الأحد بين حسنية أكادير والمغرب التطواني.

وذكر بلاغ للجامعة، أن المغرب يعد أول بلد إفريقي يحصل على هذا الترخيص لاستعمال هذه التقنية في المسابقات المحلية.

ويذكر أن اللجنة المركزية للتحكيم، كانت قد قدمت خلال الاجتماع الأخير للمكتب المديري للجامعة عرضا حول آخر الاستعدادات لتطبيق تقنية المساعدة بالفيديو "فار" ، في نصف نهاية ونهاية كأس العرش.

كما تمت خلال الأسبوع الحالي برمجة مباراة تجريبية بمراكش خصصت لهذه التقنية، وذلك بحضور مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

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