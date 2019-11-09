24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
- هُوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تشعل موجة احتجاجات في العالم
- تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب
- تأخر أداء الشركات للفواتير يصل الموردين الأجانب
- "الإهمال" يحول منتزها إلى مكان مهجور بورزازات
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)
- سلطات السعودية تُحيل "حمد الله" إلى التحقيق وتمنع مُغادرته البلاد - (101)
- موريتانيا: حان الوقت لإنهاء النزاع في الصحراء .. ولسنا متفرجين - (71)
- المغربي يوسف العزوزي يتوج بلقب أفضل مخترع في العالم العربي - (69)
- الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية - (51)
- الخلفي: الصحراء كانت أمازيغية .. والبحث العلمي يواجه الانفصال - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لأول مرة .. "الفار" يحكم نصف نهاية كأس العرش
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن توصلها مساء أمس الجمعة بترخيص من المجلس الدولي لكرة القدم (الإيفاب)، من أجل استعمال تقنية المساعدة بالفيديو (فار) خلال مباراتي نصف نهاية كأس العرش المقررتين على التوالي اليوم السبت بين الدفاع الجديدي والاتحاد البيضاوي وغدا الأحد بين حسنية أكادير والمغرب التطواني.
وذكر بلاغ للجامعة، أن المغرب يعد أول بلد إفريقي يحصل على هذا الترخيص لاستعمال هذه التقنية في المسابقات المحلية.
ويذكر أن اللجنة المركزية للتحكيم، كانت قد قدمت خلال الاجتماع الأخير للمكتب المديري للجامعة عرضا حول آخر الاستعدادات لتطبيق تقنية المساعدة بالفيديو "فار" ، في نصف نهاية ونهاية كأس العرش.
كما تمت خلال الأسبوع الحالي برمجة مباراة تجريبية بمراكش خصصت لهذه التقنية، وذلك بحضور مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.