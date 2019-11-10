‪الإصابة تغيب الأحمدي وداكوستا عن فريق اتحاد جدة‬

أوعنا بلعيد

غاب الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان داكوستا عن مباراة ناديهما اتحاد جدة التي حقق فيها الفوز بأربعة أهداف دون رد على ضيفه الرياض (درجة ثانية)، في إطار دور الـ 64 برسم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي جرت على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويعود غياب الثنائي المغربي عن المباراة بسبب الإصابة التي ألمت بهما وحالت دون مشاركتهما في مران الفريق الأخير، ما تسبب في خسارة خدماتهما وعدم الاستعانة بهما خلال المواجهة التي عرفت فوز اتحاد جدة برباعية دون رد.

وتمكن فريق اتحاد جدة من اللحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 4-0، إذ تقمص البرازيلي رومارينهو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف لناديه خلال الدقائق 20 و49 و65، بينما أضاف الأرجنتيني أمليانو فيتشو الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ورغم تأثير غياب الثنائي المغربي على مباريات الاتحاد، سواء برسم الدوري المحلي أو مسابقة الكأس، فإن المجموعة لم تجد الصعوبة في فرض أسلوبها وسيطرتها على مجريات المباراة منذ البداية وتمكنت من تحقيق الفوز بحصة كبيرة في أول مباراة يخوضها الهولندي هنك تين كات كمدرب لاتحاد جدة، خلفا للمقال من منصبه التشيلي سييرا.

ولم يكشف الفريق السعودي بعد مدة غياب الثنائي المغربي عن الميادين بسبب الإصابة التي ألمت بهما؛ في حين ينتظر أن يعودا إلى المشاركة رفقة ناديهما على أبعد تقدير بعد أسبوع "الفيفا".