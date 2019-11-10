الناخب الوطني يستبعد أمين حارث لأسباب انضباطية

أوعنا بلعيد

تفاعل الإعلام الفرنسي مع قضية اللاعب أمين حارث، نجم شالكة الألماني، بعدما قرر البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس، إبعاده من قائمته النهائية المكونة من 24 لاعبا والمستدعاة لمواجهة المنتخبين الموريتاني والبوروندي، يومي 15 و19 نونبر الجاري، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وحسب ما كشفت عنه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن غياب أمين حارث عن قائمة الأسود يعود إلى أسباب انضباطية صرفة ولا علاقة له بالمستوى الذي يقدمه نجم شالكة فوق أرضية الميدان.

وأوضحت الجريدة ذاتها، واستنادا إلى مصدر مقرب من خاليلوزيتش، أن الأخير سيعقد مؤتمرا صحافيا سيتحدث من خلاله وبإسهاب عن قضية أمين حارث، وأسباب إبعاده لا سيما عقب الضجة الإعلامية والجماهيرية التي أثارها هذا القرار غير المفهوم.

وأضاف المصدر المقرب من وحيد خاليلوزيتش متحدثا إلى فرانس فوتبول: "المدرب ليس هنا من أجل الضحك؛ بل لاستعادة النظام وفرض الجدية والصرامة.. قد يبدو لنا متطلبا، نعم، يبدو أنه قاس؛ لكن قبل كل شيء هو منصف وعادل، وقد حدث معه الشيء نفسه عندما تولى منصبه في الجزائر (2011)، ولاحظنا أنه يريد تحديد المحيط الذي يفضل أن يرى فيه لاعبيه".

وأضاف: "يتخذ المدرب خيارات قوية، وهو معروف عنه ذلك، كما حدث له مع كريم زياني بعد كأس إفريقيا للأمم 2013. كما أنه أقدم على وضع رياض بودبوز وبوعزة جانبا.. اللاعبون الأكثر موهبة هم أكثر من يثير قلق المدرب البوسني".

ويرغب المدرب البوسني في فرض النظام والالتزام بمعسكر ومحيط الأسود. ويرى في إبعاد أمين حارث إنذارا شديد اللهجة لبقية اللاعبين، إذ يجب عليهم الالتزام جميعا بأوامره وتطبيق تعليماته سواء داخل الملعب أو بغرفة تبديل الملابس.

واختار المدرب سالف الذكر الاستغناء عن العديد من اللاعبين الذين حضروا الشهر الماضي رفقة الأسود، ويتعلق الأمر بكل من عصام شباك وجواد الياميق ومهدي كارسيلا وأحمد المسعودي ومهدي بوربيعة وإسماعيل الحداد والحارس هشام المجهد، في ما يبقى غياب أمين حارث الأبرز والأكثر إثارة للجدل.

وكان قرار إبعاد حارث من قائمة الأسود النهائية من قبل خاليلوزياش قد أثار الكثير من الاستغراب من قبل الجماهير المغربية المتابعة للساحرة المستديرة، في وقت وجه آخرون انتقادات حادة إلى المدرب البوسني بسبب هذا الاختيار الذي لا مبرر له، لا سيما أن القائمة عرفت وجود بعض الأسماء التي يعتبر مستواها أقل بكثير مما عليه ويقدمه نجم شالكة المتألق الموسم الحالي.

بدوره، تفاعل اللاعب المتألق أمين حارث مع واقعة إبعاده من القائمة النهائية لأسود الأطلس، بعدما اختار نجم شالكة صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" وكتب ساخرا: "LOL"، وهي اختصار للجملة الإنجليزية "laughing out loud" (ضحك بصوت عال)، من عامية الإنترنيت الأساسية التي تستخدم بغرض الاستهزاء، أو عندما يكون هناك شيء مضحكا.

ووصف مهاجم شالكة المتألق قرار إبعاده بـ"المضحك"، لا سيما أنه أرفق تغريدته بأيقونة تفسر هذا الشعور كما تبعها بأخرى تعني "برافو" وبقربها راية المغرب؛ وهو ما يؤكد أنه تفاعل بما لا ريب فيه مع قائمة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، الذي قرر عدم استدعائه لخوض المباراتين المقبلتين.