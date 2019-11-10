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المنتخب الوطني المغربي لقصار القامة يواجه مصر
الأحد 10 نونبر 2019 - 09:15
يخوض المنتخب الوطني المغربي لقصار القامة مباراتين وديتين ضد المنتخب المصري، الأولى يوم 24 نونبر الجاري بالقاعة المغطاة في الرباط والثانية يوم 24 من الشهر ذاته بالقاعة المغطاة سيدي البرنوصي في مدينة الدار البيضاء.
التباري يُعد الأول من نوعه في تاريخ القارة الإفريقية ضمن استحقاقات كوبّا أمريكا "البيرو 2020"، التي يشارك فيها المنتخب المغربي كضيف شرف وأيضا منافسات كأس العالم "الأرجنتين 2021".
ولا توجد كأس إفريقيا لهذه الفئة بسبب عدم وجود منتخبات بالقارة السمراء في هذا الصنف من الرياضات، بينما تمكن المغربي نزار بنقطابة من إنشاء المنتخب الوطني مع تقديم المساعدة في تأسيس المنتخب المصري.