الإدريسي يؤكد جاهزيته قبل إقصائيات كأس إفريقيا

أوعنا بلعيد

أكد أسامة الإدريسي، مهاجم أزد الكمار لكرة القدم، جاهزيته لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني المغربي أمام المنتخبين الموريتاني والبوروندي، يومي 15 و19 نونبر الجاري، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم "الكاميرون 2021"، بفضل العروض القوية التي يقدمها رفقة ناديه الهولندي.

ويواصل المهاجم المغربي تقديم عروضه اللافتة والقوية بقميص أزد الكمار، سواء بالدوري الهولندي المحلي عندما سجل ستة أهداف قاد بها ناديه إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة وبفارق ست نقاط عن المتصدر أياكس بعد مرور 12 جولة أو بمسابقة اليوروبا ليغ التي قاد فيها المجموعة إلى احتلال الصف الثاني برصيد ثمان نقاط خلف المتصدر مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يملك في حوزته عشر نقاط بالمجموعة الـ12.

وساهم المهاجم المغربي في 15 هدفا رفقة ناديه منذ بداية الموسم بمختلف المسابقات، بعدما سجل 9 أهداف وأعطى 6 تمريرات أسيست لبقية رفاقه، حيث خاض 974 دقيقة لعب بالدوري الهولندي خلال 12 مباراة، كما لعب 791 دقيقة لعب في اليوروبا ليغ خلال عشر مباريات موزعة بين الأدوار التمهيدية ودور المجموعات، ليبلغ مجموع الدقائق التي خاضها 1765 دقيقة، برهن خلالها عن قوته في صناعة اللعب عبر الأطراف وكذلك في إنهاء الهجمات داخل الشباك.

واختير أسامة الإدريسي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور مجموعات أوروبا ليغ (الدوري الأوروبي) للموسم الكروي الحالي 2019-2020، عقب أدائه المتميز وقيادة فريقه إلى تحقيق الفوز بخمسة أهداف أمام مضيفه استانا الكزاخيستاني.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يختار فيها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" الإدريسي ضمن التشكيلة المثالية لليوروبا ليغ، بعدما ساهم بشكل كبير في نيل فريقه لنقاط المباراة كاملة على إثر تسجيله للهدف الثالث لناديه مع منحه لتمريرة أسيست لزميله ميران بوادو، الذي سجل منها الهدف الخامس والأخير في شباك الفريق الكزاخستاني.

من جانبه، اختار مؤشر "هوسكوريد" العالمي، والمتخصص في إحصائيات كرة القدم، مهاجم الأسود كأفضل لاعب ونجم اللقاء الأول، خلال المواجهة التي جرت بين أزد ألكمار وضيفه الكزاخيستاني، بعدما منحه تقييما عاليا بلغ 8.8 نقاط على إثر مجهوده الكبير الذي بدله خلال اللقاء.

وضمت التشكيلة المثالية كذلك منير الحدادي، مغربي الأصل إسباني الجنسية؛ فقد تمكن اللاعب السابق لبرشلونة والمهاجم الحالي للعملاق الأندلسي إشبيلية، في المباراة أمام المضيف ديدلانجي من اللوكسمورغ (5-2)، من تسجيل ثلاثة أهداف وحصوله على العلامة الكاملة 10 على 10 بعدما قاد ناديه إلى تحقيق فوز مستحق.

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش عاد إلى استدعاء أسامة الإدريسي، وضمه إلى قائمته النهائية والمختارة لمواجهتي المنتخبين الموريتاني والبوروندي، يومي 15 و19 نونبر الجاري، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.