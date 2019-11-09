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كُتّاب وآراء
"الڤار" يضع نادي "الطاس" في نهائي كأس العرش
نجح فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي في عبور نادي الدفاع الحسني الجديد صوب اللقاء النهائيّ لكأس العرش الخاص بموسم 2018 - 2019.
وانتصر "الطاس" على الجديديّين، في المقابلة المقامة على أرضية الملعب الجديد في مراكش، بهدف نظيف سجل من ركلة جزاء عبر اللاعب علي عشّا.
المواجهة عرفت أول استعمال لتقنية حكم الفيديو المساعد في منافسات كرة القدم المغربية، وبـ"الڤار" أعلن الحكم ضربة جزاء للاتحاد، في الوقت البديل من الشوط الإضافي الثاني، كما تمت الاستعانة بالتقنية نفسها للتأكد من عبور الكرة خط المرمَى.