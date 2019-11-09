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كُتّاب وآراء
اليوسفية تذيق الرجاويّين مرارة الهزيمة في البطولة
فاز فريق يوسفية برشيد على ضيفه فريق الرجاء البيضاوي، بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم مؤجل الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وسجل أهداف فريق يوسفية برشيد يوسف شينة (د32) وكريم الهاشمي (د 34) وعبد الصمد النياني (د 93 )، فيما سجل هدفي فريق الرجاء البيضاوي اللاعب سفيان رحيمي (د28) و (د58).
وارتقى فريق يوسفية برشيد، بعد هذا الفوز، إلى المركز السابع إلى جانب فريق حسنية أكادير وفريق سريع وادي زم، برصيد أربع نقاط، فيما حل فريق الرجاء البيضاوي في المركز الرابع برصيد سبع نقاط إلى جانب أندية نهضة بركان ونهضة الزمامرة والجيش الملكي.