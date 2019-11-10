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كُتّاب وآراء
عموتة يستدعي منتخب المحليين إلى تجمع في الرباط
يدخل المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، في الفترة ما بين 11 و20 نونبر الجاري، ضمن تجمع إعدادي مغلق بمدينة الرباط.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد، أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الغيني، يوم 19 نونبر، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
ووجه الإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب منتخب ااعبين المحليين، الدعوة إلى 21 لاعبا للمشاركة في هذا التجمع.
وفي ما يلي لائحة المنتخب الوطني للاعبين الملحيين:
1 - هشام المجهد ـ اتحاد طنجة.
2- زهير لعروبي ـ نهضة بركان.
3- محمد الناهيري ـ الوداد الرياضي.
4- أشرف داري ـ الوداد الرياضي.
5- أيوب الكعبي ـ الوداد الرياضي.
6- بديع أووك ـ الوداد الرياضي
7- طارق أستاني ـ اتحاد طنجة.
8- عمر النمساوي ـ نهضة بركان.
9- اسماعيل المقدم ـ نهضة بركان.
10- العربي الناجي ـ نهضة بركان.
11- زايد كروش ـ نهضة بركان.
12- زكارياء الوردي ـ الرجاء الرياضي.
13- حميد أحداد ـ الرجاء الرياضي.
14- سفيان الرحيمي ـ الرجاء الرياضي.
15- أيوب نناح ـ الرجاء الرياضي.
16- عبد الله خفيفي ـ مولودية وجدة.
17- إسماعيل الخافي ـ مولودية وجدة.
18- محمد علي بامعمر ـ الجيش الملكي.
19- محمد مورابيط ـ أولمبيك أسفي.
20- رضا الهجهوج ـ أولمبيك خريبكة.
21- رضا جعدي ـ الفتح الرياضي.