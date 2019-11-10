24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2407:5213:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "الڤار" يضع نادي "الطاس" في نهائي كأس العرش (5.00)

  2. "أعياد أمّة" .. ملحمة تستحضر الصحراء والمولد النبويّ والاستقلال (5.00)

  3. اختلالات بمحطة طنجة (5.00)

  4. رئيس الجمهورية الألمانية ينتقد "الأنانية الأمريكية" (5.00)

  5. حراك الملك في ليل الجزائر الحالك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عموتة يستدعي منتخب المحليين إلى تجمع في الرباط

عموتة يستدعي منتخب المحليين إلى تجمع في الرباط

عموتة يستدعي منتخب المحليين إلى تجمع في الرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 14:10

يدخل المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، في الفترة ما بين 11 و20 نونبر الجاري، ضمن تجمع إعدادي مغلق بمدينة الرباط.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد، أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الغيني، يوم 19 نونبر، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ووجه الإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب منتخب ااعبين المحليين، الدعوة إلى 21 لاعبا للمشاركة في هذا التجمع.

وفي ما يلي لائحة المنتخب الوطني للاعبين الملحيين:

1 - هشام المجهد ـ اتحاد طنجة.

2- زهير لعروبي ـ نهضة بركان.

3- محمد الناهيري ـ الوداد الرياضي.

4- أشرف داري ـ الوداد الرياضي.

5- أيوب الكعبي ـ الوداد الرياضي.

6- بديع أووك ـ الوداد الرياضي

7- طارق أستاني ـ اتحاد طنجة.

8- عمر النمساوي ـ نهضة بركان.

9- اسماعيل المقدم ـ نهضة بركان.

10- العربي الناجي ـ نهضة بركان.

11- زايد كروش ـ نهضة بركان.

12- زكارياء الوردي ـ الرجاء الرياضي.

13- حميد أحداد ـ الرجاء الرياضي.

14- سفيان الرحيمي ـ الرجاء الرياضي.

15- أيوب نناح ـ الرجاء الرياضي.

16- عبد الله خفيفي ـ مولودية وجدة.

17- إسماعيل الخافي ـ مولودية وجدة.

18- محمد علي بامعمر ـ الجيش الملكي.

19- محمد مورابيط ـ أولمبيك أسفي.

20- رضا الهجهوج ـ أولمبيك خريبكة.

21- رضا جعدي ـ الفتح الرياضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.