المبارزة تجمع رياضيين في بطولة جهوية بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضن المركب الرياضي الأمل بخريبكة البطولة الجهوية في فن المبارزة والأركان، التي نظمتها جمعية النور للرياضات والبيئة والأعمال الاجتماعية بخريبكة، تحت إشراف اللجنة الجهوية لرياضة تنين العرب لجهة بني ملال خنيفرة، وبتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو واليايدو وفنون الحرب.

وعرفت التظاهرة الرياضية، المنظمة بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، مشاركة مجموعة من الرياضيين والرياضيات من مختلف الأعمار والفئات، بحضور ممثلين عن الجمعيات الرياضية والسلطات المحلية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، ضمنها ممثلون عن فرع خريبكة للمنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء.

وقال عادل ورديش، رئيس اللجنة الجهوية لرياضة تنين العرب بجهة بني ملال خنيفرة، إن "احتفالية اليوم جاءت على شكل مبارزة ضمن بطولة جهوية منظمة من طرف جمعية النور للرياضات والبيئة والأعمال الاجتماعية بخريبكة، وتضمنت مجموعة من الاستعراضات والمباريات التنافسية بين الأبطال من مختلف الجمعيات التابعة للجهة، إضافة إلى تنظيم عروض فنية ورياضية".

وعن اختيار تنظيم التظاهرة الرياضية بالتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء والمولد النبوي، أكّد عادل ورديش، في تصريح لهسبريس، أن "البطولة الجهوية، التي مرّت في أجواء تنافسية رائعة، تهدف بالأساس إلى ترسيخ مجموعة من القيم النبيلة لدى الناشئة، وغرس روح الوطنية والمواطنة في نفوسهم، وذلك خدمة لهم ولوطننا جميعا".