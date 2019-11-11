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الرئيسية | رياضة | عبد الحميد يقضي موسمه الأخير رفقة "ستاد ريمس"

عبد الحميد يقضي موسمه الأخير رفقة "ستاد ريمس"

عبد الحميد يقضي موسمه الأخير رفقة "ستاد ريمس"
أوعنا بلعيد
الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:45

يقضي الدولي المغربي يونس عبد الحميد موسمه الأخير رفقة ناديه ستاد ريمس الفرنسي لكرة القدم، إذ ينتظر أن يغادره نهاية الموسم الحالي بغية خوض تجربة احترافية جديدة.

وحسب ما كشفته مصادر فرنسية، من بينها صحيفة "ليكيب"، فإن إدارة ستاد ريمس لا ترغب في تجديد عقد مدافعها المغربي البالغ من العمر 32 سنة، والذي سينتهي نهاية الموسم الحالي، رغم الأداء الكبير الذي يقدمه رفقة المجموعة بعدما أعاد الصلابة الدفاعية للخط الخلفي لناديه.

ويرتقب أن يخرج المدافع عبد الحميد لخوض تجربة جديدة يرجح أن تكون في الخليج، رغم القيمة التي يمثلها داخل ناديه في الموسم الحالي والمنصرم، إذ يعتبر اللاعب الوحيد الذي تمكن من خوض 50 مباراة متتالية في الدوري الفرنسي منذ موسم 2012.

كما يقدم اللاعب سالف الذكر أداء لافتا في الخط الخلفي لستاد ريمس، ما مكنه من المشاركة في التشكيلة المثالية عن" الليغ 1" في مناسبات عديدة، كما اختير ضمن التشكيلة الذهبية عن الشهر المنصرم بالدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا.

يشار إلى يونس عبد الحميد، الذي انضم إلى فريقه الحالي صيف 2017 قادما من فريق ديجون، من بين الأسماء التي وجه لها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة ضمن قائمته النهائية المكونة من 24 لاعبا، والمستدعاة لمواجهة المنتخبين الموريتاني والبوروندي يومي 15 و19 نونبر الجاري، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ميلود تنغير الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:11
رغم السن فإن اللاعب لايزال يقدم أداء في المستوى، صلابة وهدوء اللاعب قد يرغم على معظم الاندية للتعاقد معه وخير دليل على ذلك الارقام القياسية التي يحصدها. ابن الجنوب الشرقي قد يزداد 4 سنوات أخرى بمميزات عالية ومتمنيين له التوفيق في مساره الرياضي....
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