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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تحقّق في "شرط الـ10" لأجانِب البُطولة

جامعة الكرة تحقّق في "شرط الـ10" لأجانِب البُطولة

جامعة الكرة تحقّق في "شرط الـ10" لأجانِب البُطولة
هسبورت - آمال لكعيدا*
الاثنين 11 نونبر 2019 - 09:25

فَتحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل أيام، تحقيقا شاملا حول مدى استجابة اللاعبين الأجانب الممارسين في الدوري الاحترافي المغربي، لشرط امتلاك 10 مباريات دولية مع منتخبات بلدانهم، على الأقل، في السنوات الثلاثة الأخيرة، كما ينص على ذلك القانون المنظم لانتقالات اللاعبين الأجانب إلى البطولة "برو".

وأكَّد مصدر جامعي مسؤول، في تصريح لـ"هسبورت"، أن جامعة الكرة راسلت، قبل أيام، الاتحاد الدولي لكرة القدم للتوصل بوثائق دقيقة تؤكد عدد المباريات الدولية لجميع اللاعبين الأجانب الممارسين في الدوري المغربي.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه في حال ثبت عدم استجابة لاعب معين لشروط قيد الأجانب في الدوري، فسيتم التشطيب عليه بداية من المركاتو المقبل.

وأضاف أنه في حال وجود خرق أو تلاعب أو تزوير في الوثائق المقدمة للجنة الرخص بالجامعة، فسيتم بالإضافة إلى توقيف اللاعب، إلحاق عقوبة الإيقاف مدى الحياة بالكاتب العام للفريق المعني، إذا ما ثبت تواطؤ النادي مع اللاعب لإتمام انتقاله.

وفَتح اعتراض نادي نهضة زمامرة ضد إشراك الرجاء الرياضي، مهاجمه الكونغولي بن مالانغو، بداعي عدم استيفائه شروط قانون انتقالات اللاعبين الأجانب إلى الدوري الاحترافي المغربي، النقاش من جديد حول مدى دقة الوثائق التي يقدم اللاعبون واستجابتهم للشروط، وأيضا حول جدوى القانون من أساسه.

وأرهق قانون اللاعبين الأجانب خزينة الأندية الوطنية التي أضحت ملزمة بالتعاقد مع لاعبين دوليين يستجيبون لشرط العشر مباريات، عوض التنقيب على لاعبين شباب بأقل تكلفة والاستثمار فيهم.

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