3 مغاربة يقودون أياكس إلى التألق بـ"الإيريديفزي"

أوعنا بلعيد

أَمطر أياكس أمستردام شباك ضيفه أوتريخت بأربعة أهداف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما يومه الأحد، بعلى أرضية ملعب "يوهان كرويف" ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وشهِدت المباراة مشاركة الثلاثي المغربي حكيم زياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض، بشكل أساسي، ولأول مرة منذ بداية الموسم الحالي في مختلف المسابقات، بعدما قرر المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الاعتماد على خدماتهم بغية صنع الفارق.

ولم يخيّب الثلاثي المغربي ثقة الطاقم التقني والأنصار الذين تقاطروا على الملعب بغية مشاهدة اللقاء، بعدما صنع زكرياء لبيض الهدف الثاني لزميله فان دي بييك والثالث لأياكس خلال الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول وبدوره ساهم حكيم زياش بتمرير حاسمة جاء منها الهدف الرابع الذي سجله اللاعب ليساندرو مارتينيز خلال الدقيقة 66 بينما سجل فان دي بييك الهدف الأول في الدقيقة 14 وأضاف دوشان تاديتش الثالث في الدقيقة 24.

وحصَل المايسترو حكيم زياش الذي خاض دقائق اللقاء كاملة، على تقييم عال بلغ 8.5 نقاط من مؤشر "هوسكوريد" بعدما سدد خمس كرات خطيرة تجاه المرمى، وقام بثلاث مراوغات ناجحة، وخرب ثلاث هجمات للفريق الخصم عن طريق الدحرجة، ونفذ 4 ركنيات بينما استعاد 11 كرة من المنافس بسبب ضغطه على حامل الكرة.

وبدوره نال زكرياء لبيض تقييما كبيرا بلغ 8.4 نقاط، بعدما سدد كرتين خطيرتين مؤطرتين، وقام بمراوغتين ناجحتين، كما استعاد الكرة أربع مرات عن طريق الدحرجة، وقدم مردودا طيبا قبل أن يترك مكانه لزميله نوى لاينغ في الدقيقة 76.

واكتفى نصير مزراوي، الذي شغل مركز الظهير الأيمن بـ55 دقيقة في اللقاء بعدما غادر أرضية الملعب تحت تصفيقات الأنصار ليحل مكانه الأمريكي سيرجينو دوست، وقدم مدافع "الأسود" مردودا طيبا حصل بسببه على تقييم 6.4 نقاط.

وعقِب هذا الفوز الساحق، رفع أياكس رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب محافظا في الوقت نفسه على سجله خاليا من الهزائم في الدوري منذ بداية الموسم الحالي محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في مباراتين، بينما تجمد رصيد أوتريخت عند 23 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبد مرارة الهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين.

يُشار إلى أن الثنائي حكيم زياش ونصير مزراوي، من بين الأسماء التي وجه لها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، الدعوة ضمن قائمته النهائية المكونة من 24 لاعبا والمستدعاة لمواجهة المنتخبين الموريتاني والبوروندي، يومي 15 و19 نونبر الجاري، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.