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الرئيسية | رياضة | آلام حادّة تُبعد بلهندة عن فريقه بالدوري التركي

آلام حادّة تُبعد بلهندة عن فريقه بالدوري التركي

آلام حادّة تُبعد بلهندة عن فريقه بالدوري التركي
أوعنا بلعيد
الأحد 10 نونبر 2019 - 19:25

يَمُرُّ الدولي المغربي يونس بلهندة، من لحظات عصيبة رفقة ناديه غلطة سراي التركي، إذ بعد لزومه دكة البدلاء لقرار فني من قبل المدرب خلال مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، برسم مسابقة "دوري أبطال أوروبا" حالت الإصابة هذه المرة دون مشاركته رفقة المجموعة بالدوري التركي.

وغَاب متوسط ميدان "الأسود" عن مباراة ناديه غلطة سراي يوم أمس، بسبب شعوره بآلام حادة في الكعب، ما حال دون من خوضه للقاء غازي عنتاب، ضمن الأسبوع الـ11 من "الدوري التركي الممتاز" خلال المباراة التي عرفت فوز الزوار بهدفين دون رد من توقيع عمر بايرام وسفيان فيغولي.

وأوضح النادي التركي سبب غياب لاعبه المغربي بعدما أكد خلال بيان رسمي بأن صانع ألعاب "الأسود" شعر بآلام حادة في الكعب خلال الحصة التدريبية بمدريد، ولم يستطع الحضور مع المجموعة لينال الضوء الأخضر للخلود للراحة وعدم السفر مع زملائه إلى مدينة غازي عنتاب.

وتربط بعض التقارير مستقبل يونس بلهندة بالخروج من ناديه الحالي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما بات خارج حسابات مدربه فاتح تريم بسبب تذبذب مستواه بالإضافة إلى مزاجيته فوق أرضية الملعب ولرغبة الإدارة في التخلص من راتبه السنوي والتعاقد مع لاعب آخر يحل مكانه.

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