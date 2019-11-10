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الرئيسية | رياضة | "دايو" يذيق الوداد طعم الخسارة الأولى بالبطولة

"دايو" يذيق الوداد طعم الخسارة الأولى بالبطولة

"دايو" يذيق الوداد طعم الخسارة الأولى بالبطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 10 نونبر 2019 - 19:25

ألحق فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم أول هزيمة بنظيره الوداد الرياضي، في بطولة هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه، مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس، بهدف نظيف في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة.

وعرفت مجريات الجولة الأولى للنزال، ندية كبيرة بين عناصر الفريقين، مع تفوق ملموس للفريق البيضاوي في الشق الهجومي، من خلال ضغط رفاق بديع أووك، على معترك الفريق البركاني وخلقهم للعديد من المناورات الهجومية.

وبقيت مناورات الوداد عقيمة طيلة فترات الشوط الأول، حيث لم تشكل الخطورة على مرمى الحارس زهير العروبي، قبل أن يباغتهم رفاق هذا الأخير في حدود الدقيقة 42، بعد أن تمكن ايسوفو دايو، من هز الشباك محرزا هدف السبق لفريقه النهضة البركانية.

وتواصل الضغط الهجومي للعناصر الودادية مع بداية مجريات الجولة الثانية، حيث أتيحت أبرز فرصة للتهديف للمهاجم أيوب الكعبي، خلال الدقائق الأولى، غير أن غياب الفعالية ظل هو العنوان الأبرز للتحركات الهجومية للفريق البيضاوي.

وفي حدود الدقيقة 70، أشهر الحكم داكي الرداد، البطاقة الحمراء في وجه بكر الهيلالي، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل أبناء المدرب طارق السكتيوي، باقي الأطوار بنقص عددي، غير أن ذلك لم يؤثر عليهم في مواصلة إجهاض كل التحركات الهجومية للوداد.

ولم يجد رفاق أيوب الكعبي، طريقهم لشباك زهير العروبي، رغم ضغطهم المتواصل إلى غاية إطلاق الحكم صافرته النهائية، ليحصد بذلك الوداد أول هزيمة له في بطولة هذا الموسم، في المقابل رفع الفوز رصيد النهضة البركانية إلى النقطة العاشرة مناصفة مع الوداد.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ودادي 20 الأحد 10 نونبر 2019 - 20:42
الوداد وقع في فخ التسرع وهو ما خلق نوعًا من العشوائية في اللعب مما أتاح الفرصة للزوار لتنظيم خطوطهم خصوصًا الدفاعية ،على اَي مقابلة للنسيان ومزيدا من العمل لكل الطاقم التقني لوداد الامة لتفادي اخطاء اليوم...
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-2
2 - Amra الأحد 10 نونبر 2019 - 20:56
فوز مستحق للفريق البركاني والثاني خارج الميدان برافو لاسياد الشرق ومسيرة موفقة
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7
3 - Aryaz الأحد 10 نونبر 2019 - 21:01
تصرف الهيلالي لم يكن في مستوى فريقه. لكن الخكم اخطأ ايضا حين اعطى الورقة الصفراء الاولى للاعب بعد توعكه، احتساب الوقت الضاىع كان كافيا في نظري.
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1
4 - ماشي ودادي الأحد 10 نونبر 2019 - 21:11
بداية الهزائم والتي ستتوالى ،تذكروا هذا . ربما الهروب كما فعلوا في رادس وشوهوا بالمغاربة
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-2
5 - النورس الأحد 10 نونبر 2019 - 21:16
عندما طعن رئيس الوداد في مشروعية لاعب الرجاء مالانغو فقد اشعل النيران بين جماهير الفريقين عوض التبصر والحكمة..اليوم انهزم الوداد بهدف من تسجيل لاعب افريقي ...فهل يلجأ فريق الوداد للطعن فيه مرة اخرى...كترة الطعون تنم عن عدم التقة في النفس..الوداد في غنى عن هذه الحماقات..
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1
6 - خليلوفيتش الأحد 10 نونبر 2019 - 21:19
تحية للإخوة البيضاويين على الروح الرياضية و الجمالية التي أثثوا بها جنبات ملعبي برشيد و المركب الشرفي. و هنيئا لليوسفية و النهضة و هذا هو حال كرة القدم فيها إنتصار او تعادل او هزيمة.
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7 - ودادي الأحد 10 نونبر 2019 - 21:25
السلام
كودادي غير متعصب مبروك لنهضة بركان و حظ اوفر للوداد البيضاوي.كرة القدم تعترف بالروح الرياضية و الاعتراف بالهزيمة و الاحتفالية بالفوز دون الخروج عن الانضباط و الميوعة في الاحتفال.
و اطالب من اللاعبين ان يبتعدوا قدر المستطاع من الانانية و تهييج الجماهير و الجري نحوه عند تسجيل الاهداف.
صراحة هناك لاعبين هم سبب من اسباب شغب الجماهير برعونتهم و ضسارتهم المبالغ فيها و لا يحترمون الحكام و جماهير الفريق المنافس بفعل حركاتهم الاستفزازية و المخلة بالاداب في بعض الاحيان.
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