مانشستر يونايتد يسعى وراء جهود إبراهيموفيتش

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بدأوا مفاوضات مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي واللاعب السابق لمانشستر، تمهيدا لعودة محتملة إلى ملعب "أولد ترافورد".

موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي المتخصص ذكر أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تعزيز هجوم الفريق عبر ضم إبراهيموفيتش، البالغ 38 عاما، الذي سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في 53 مباراة وسجل خلالها 29 هدفا.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يسعى لضم إبراهيموفيتش إلى صفوفه في يناير المقبل، حينما يكون اللاعب حرا، حيث يلعب حاليا في صفوف غالاكسي وينتهي عقده بنهاية العام الجاري.

يذكر أن اسم إبراهيموفيتش ارتبط بالانتقال إلى أندية عدة في الفترة الماضية، حيث ظهر اسم ناديه السابق "آ.سي. ميلان" الإيطالي كأحد المرشحين لضم اللاعب في الفترة المقبلة.