24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس‎ (5.00)

  2. محطة طنجة الجديدة تفتح أبوابها على إيقاع العشوائية والفوضى (5.00)

  3. "26 ثانية من الموت" .. فيديو يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي (5.00)

  4. الاحتجاجات الشعبية تجبر الرئيس البوليفي على التنحي عن الحكم (5.00)

  5. عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مانشستر يونايتد يسعى وراء جهود إبراهيموفيتش

مانشستر يونايتد يسعى وراء جهود إبراهيموفيتش

مانشستر يونايتد يسعى وراء جهود إبراهيموفيتش
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:50

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بدأوا مفاوضات مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي واللاعب السابق لمانشستر، تمهيدا لعودة محتملة إلى ملعب "أولد ترافورد".

موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي المتخصص ذكر أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تعزيز هجوم الفريق عبر ضم إبراهيموفيتش، البالغ 38 عاما، الذي سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في 53 مباراة وسجل خلالها 29 هدفا.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يسعى لضم إبراهيموفيتش إلى صفوفه في يناير المقبل، حينما يكون اللاعب حرا، حيث يلعب حاليا في صفوف غالاكسي وينتهي عقده بنهاية العام الجاري.

يذكر أن اسم إبراهيموفيتش ارتبط بالانتقال إلى أندية عدة في الفترة الماضية، حيث ظهر اسم ناديه السابق "آ.سي. ميلان" الإيطالي كأحد المرشحين لضم اللاعب في الفترة المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.