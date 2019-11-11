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كُتّاب وآراء
"حمد الله" ينهي قصته مع المنتخب بإعلان اعتزال "اللعب الدولي"
تواصل مسلسل خرجات اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الفترة الأخيرة، بعد كل ما حدث في المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة بمصر، حيث قرر اعتزال اللعب دوليا في تدوينة له اليوم.
وأكد عبد الرزاق حمد الله، في تدوينة له على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه قرر اعتزال اللعب دوليا دون تقديم أي توضيحات إضافية حول أسباب هذا القرار.
واكتفى اللاعب المذكور بتدوينة جاء فيها: "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا".
وجاء قرار عبد الرزاق حمد الله مفاجئا للعديد من متتبعي الشأن الكروي المغربي، خصوصا أنه أتى بعد أسابيع قليلة من تأكيد اللاعب نفسه على تجاوزه كل المشاكل السابقة داخل المنتخب المغربي، واختزاله سبب كل ما وقع في الاحتقار الذي تعرض له من طرف الناخب الوطني السابق هيرفي رونار، حسب تعبيره.
وفي الوقت الذي كان حمد الله قد أكد، في تصريح سابق، على تجاوزه لهذه الخلافات واستعداده لتلبية نداء الوطن، خرج اليوم بقرار مفاجئ ربطه بعض المتفاعلين مع تدوينة مهاجم النصر السعودي بغيابه المتواصل عن لائحة الأسود واختيارات الناخب الوطني الجديد وحيد خاليلوزيتش، بعد الكشف عن لائحة المنتخب لمباراتي موريتانيا وبوروندي.