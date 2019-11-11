"الدفاع الجديدي" يحتج على تحكيم سمير الكزاز

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

احتج فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، على تحكيم الحكم الدولي سمير الكزاز، الذي قاد مباراة نصف نهائي كأس العرش بين الفريق "الدكالي" ونظيره الاتحاد البيضاوي، يوم السبت المقبل.

وأصدر الدفاع الجديدي بلاغ استنكاري، يشكو من خلاله تحكيم سمير الكزاز، بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء لأبناء المدرب بادو الزاكي، في الدقيقة 89، رغم اعتماده على تقنية "الفار" حسب ما جاء في بلاغ إدارة الدفاع الجديدي.

ودعا الدفاع الجديدي لجنة التحكيم التابعة للجامعة لفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا أن الحكم سقط في هفوات مؤثرة رغم وجود "الفار".

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