السعودية تعلن احتضان كأس "السوبر الإسباني"

هسبريس من الرباط

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إقامة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في مدينة جدة في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وكتب الفيصل في تغريدة على حسابه بمواقع التواصل الإحتماعي "تويتر" "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة ⁧‫السوبر الإسباني في السعودية".

ويقام السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد ـ برشلونة ـ فالنسيا ـ أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من يناير المقبل".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد وقع عقدا مع نظيره السعودي مدته ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة، دون تحديد القيمة المادية.