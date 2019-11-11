24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرأي العام النقدي في الفضاء العمومي
- مريدو الزاوية الكركرية
- نقاش مع حسناء أبوزيد
- مخاطر التسمم الغذائي .. لا تقدّم هذه الأطعمة لطفلك الرضيع!
- العنف الجنسي
محطة طنجة الجديدة تفتح أبوابها على إيقاع العشوائية والفوضى (5.00)
"26 ثانية من الموت" .. فيديو يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي (5.00)
الاحتجاجات الشعبية تجبر الرئيس البوليفي على التنحي عن الحكم (5.00)
مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان" (5.00)
- مرشح جزائري: قضية الصحراء وفلسطين لا تقبل القسمة على اثنين - (178)
- "حمد الله" ينهي قصته مع المنتخب بإعلان اعتزال "اللعب الدولي" - (148)
- مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان" - (98)
- "تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة - (85)
- تراجع القدرة الشرائية يدفع بالتلاميذ من التعليم الخاص إلى "العام" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تعلن احتضان كأس "السوبر الإسباني"
أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إقامة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في مدينة جدة في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.
وكتب الفيصل في تغريدة على حسابه بمواقع التواصل الإحتماعي "تويتر" "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية".
ويقام السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد ـ برشلونة ـ فالنسيا ـ أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من يناير المقبل".
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد وقع عقدا مع نظيره السعودي مدته ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة، دون تحديد القيمة المادية.