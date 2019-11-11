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الرئيسية | رياضة | السعودية تعلن احتضان كأس "السوبر الإسباني"

السعودية تعلن احتضان كأس "السوبر الإسباني"

السعودية تعلن احتضان كأس "السوبر الإسباني"
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:50

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إقامة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في مدينة جدة في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وكتب الفيصل في تغريدة على حسابه بمواقع التواصل الإحتماعي "تويتر" "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة ⁧‫السوبر الإسباني في السعودية".

ويقام السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد ـ برشلونة ـ فالنسيا ـ أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من يناير المقبل".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد وقع عقدا مع نظيره السعودي مدته ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة، دون تحديد القيمة المادية.

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