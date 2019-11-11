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الرئيسية | رياضة | رسميا.. الرجاء "يُطَلق" المدرب باتريس كارتيرون

رسميا.. الرجاء "يُطَلق" المدرب باتريس كارتيرون

رسميا.. الرجاء "يُطَلق" المدرب باتريس كارتيرون
هسبورت من الرباط*
الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:40

أعلن فريق الرجاء الرياضي عن توصله إلى اتفاق نهائي مع مدربه باتريس كارتيرون، من أجل فسخ العقد بينهما.

وأكد الرجاء في بلاغ مقتضب نشره على موقعه الرسمي، على أن الاتفاق جاء في إطار حبي و توافقي بين الطرفين.

وشكر الرجاء المدرب باتريس كارتيرون على ما قدمه من خدمات للنادي وتمنى له حظا موفقا في مستقبل مشواره الرياضي.

ومن المتوقع أن يعلن الرجاء خلال الساعات القليلة المقبلة عن تعيين جمال السلامي مدربا جدايد للفريق بعد أن تم الاتفاق بينهما، وسيساعده اللاعب السابق للفريق يوسف السفري.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سامي الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:09
عرف راسو غادي امشي بحالو لدلك قال بلي التحكيم في صالح الوداد. مسكين عاقو به.
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-1
2 - متتبع الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:10
نتمنى للسلامي مسيرة موفقة.لكن الفريق ينقصه الموزع والهذاف . هداف كياجور لأن الفريق يلعب على 3 واجهات. والفريق اقصي بكأس العرش بسبب هداف ممتاز. وكذلك صانع الألعاب.
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3
3 - سيمو الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:11
علاش مابقاش طلال القرقوري ولا حنايا ديما شي كيحفر لشي او الفريق لي كتجي فيه
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0
4 - جرسيفي الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:12
بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو الإبتعاد عن الاطر الاجنبيه فبلدنا فيه اطر في المستوى والذين يمكنن لهم ان يعطوا للكرة المغرببة كل ما في وسعهم وبكل روح الوطنية وباقل تكلفة.
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7
5 - عمار الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:13
السلامي مدرب اثبت جدارته مع منتخب المحليين. نتمنى له حظا موفقا مع الرجاء العالمي.
نامل ان يطربنا مغني الحي هذه المرة.
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6
6 - zemmour الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:28
السلامي مع كامل احتراماتي،ليس رجل المرحلة،....الرجاء بحاجة لمدرب بمواصفات عالمية.....
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-5
7 - abdou الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:32
اقالة المدرب في انتظار اقالة اللاعبين و الجمهور !
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0
8 - ibrahim الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:33
المدرب ممتاز وقدم نتائج كبير كالفوز بالسوبر ووصافة الدوري، مع الاسف الرجاء سوف تزيد الديون على النادي بمستحقات المالية كارتيرون و عقد جديد لمدرب جديد
على ما يبدو ان الرجاء يحكمها قدماء اللاعبين امتال السفري و طلال القرقوري
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