رسميا.. الرجاء "يُطَلق" المدرب باتريس كارتيرون

هسبورت من الرباط*

أعلن فريق الرجاء الرياضي عن توصله إلى اتفاق نهائي مع مدربه باتريس كارتيرون، من أجل فسخ العقد بينهما.

وأكد الرجاء في بلاغ مقتضب نشره على موقعه الرسمي، على أن الاتفاق جاء في إطار حبي و توافقي بين الطرفين.

وشكر الرجاء المدرب باتريس كارتيرون على ما قدمه من خدمات للنادي وتمنى له حظا موفقا في مستقبل مشواره الرياضي.

ومن المتوقع أن يعلن الرجاء خلال الساعات القليلة المقبلة عن تعيين جمال السلامي مدربا جدايد للفريق بعد أن تم الاتفاق بينهما، وسيساعده اللاعب السابق للفريق يوسف السفري.

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