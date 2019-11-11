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كُتّاب وآراء
رسميا.. الرجاء "يُطَلق" المدرب باتريس كارتيرون
أعلن فريق الرجاء الرياضي عن توصله إلى اتفاق نهائي مع مدربه باتريس كارتيرون، من أجل فسخ العقد بينهما.
وأكد الرجاء في بلاغ مقتضب نشره على موقعه الرسمي، على أن الاتفاق جاء في إطار حبي و توافقي بين الطرفين.
وشكر الرجاء المدرب باتريس كارتيرون على ما قدمه من خدمات للنادي وتمنى له حظا موفقا في مستقبل مشواره الرياضي.
ومن المتوقع أن يعلن الرجاء خلال الساعات القليلة المقبلة عن تعيين جمال السلامي مدربا جدايد للفريق بعد أن تم الاتفاق بينهما، وسيساعده اللاعب السابق للفريق يوسف السفري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
نامل ان يطربنا مغني الحي هذه المرة.
على ما يبدو ان الرجاء يحكمها قدماء اللاعبين امتال السفري و طلال القرقوري