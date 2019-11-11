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الرئيسية | رياضة | عموتة يلحق خمسة لاعبين بتجمع "أسود البطولة"

عموتة يلحق خمسة لاعبين بتجمع "أسود البطولة"

عموتة يلحق خمسة لاعبين بتجمع "أسود البطولة"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:10

ألحق الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، 5 لاعبين بالتجمع الإعدادي الذي تخوضه العناصر الوطنية بمدينة الرباط، بعد توجيه الدعوة لكل من محمد مكعزي، حمزة المساوي ورضا بوناكة من المغرب التطواني، وسعد أيت الخرصة من الفتح الرباطي والمهدي قرناص من الدفاع الحسني الجديدي.

ويحضر "أسود البطولة" لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الغيني، في 19 نونبر بالرباط، وذلك في إطار استعداداتهم لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالكاميرون عام 2020.

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1 - khalid g الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:01
مدرب في المستوى المطلوب له سجلات و معنويات هائلة. الخطأ الوحيد الدي ارتكبه هو تدريب الوداد الدي أحرز مع لقب و في الأخير غيروه بمدرب تونسي حيت كان هناك أشخاص في هدا النادي كل واحد يلعب دور انا الدي اتحكم...و الدليل هو دائما في المدرجات نرى هؤلاء النمادج .اتمنى من الاخ عموتة ألا يخضع لأي شخص كان مهما كان نوعه يعني يجب أن تتحكم في الطاقم و لاعبيين كدالك
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