عموتة يلحق خمسة لاعبين بتجمع "أسود البطولة"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

ألحق الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، 5 لاعبين بالتجمع الإعدادي الذي تخوضه العناصر الوطنية بمدينة الرباط، بعد توجيه الدعوة لكل من محمد مكعزي، حمزة المساوي ورضا بوناكة من المغرب التطواني، وسعد أيت الخرصة من الفتح الرباطي والمهدي قرناص من الدفاع الحسني الجديدي.

ويحضر "أسود البطولة" لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الغيني، في 19 نونبر بالرباط، وذلك في إطار استعداداتهم لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالكاميرون عام 2020.

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