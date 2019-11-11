تعيين الإطار جمال السلامي مدربا للرجاء الرياضي

هسبريس من الرباط

أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الإطار الوطني جمال السلامي، للإشراف على تداريب الفريق الأخضر، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضحت إدارة الرجاء الرياضي في بلاغ لها أن الإطار الوطني، يوسف السفري، سيساعد السلامي في مهامه على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول، مشيرة إلى أن عقد المدربين سيمتد إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2021.

وكان الرجاء الرياضي، قد انفصل بالتراضي عن الفرنسي كارتيرون، الذي تعاقد معه الفريق متم يناير الماضي خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وعجلت الهزيمة الأولى للنسور الخضر في بطولة هذا الموسم، السبت الماضي، أمام يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لاثنين، برحيل كارتيرون، لتنضاف للخروج غير المتوقع للفريق من سدس عشر نهائي كأس العرش، على يد ضيفه نهضة الزمامرة.

وقاد المدرب الفرنسي فريق القلعة الخضراء للظفر بكأس السوبر الإفريقي نهاية مارس الماضي في الدوحة بعد فوزه على الترجي التونسي، واحتل معه الرتبة الثانية في بطولة الموسم الفارط، وهي المرتبة التي مكنت زملاء متولي من العودة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب دام 4 سنوات.

وسبق لجمال السلامي أن شغل منصب مساعد مدرب الرجاء الرياضي خلال فترة إشراف المدرب الفرنسي، جان إيف شاي، على الفريق الأخضر في الموسم الرياضي 2007 – 2008، في حين شغل يوسف السفري منصب مساعد غاريدو وكارتيرون قبل أن يقرر مغادرة الفريق نهاية الموسم الماضي.