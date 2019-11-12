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كُتّاب وآراء
طنجة تهيمن على إقصائيات بطولة التايكوندو بالجهة
احتضنت القاعة المغطاة لمدينة الفنيدق، الأحد، إقصائيات البطولة الوطنية للتايكوندو للشبان والشابات (مواليد 2004، 2003 و2005)، تحت إشراف عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو.
وتنافس في البطولة حوالي 250 ممارسا، وامتدت أطوارها من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، قبل أن تسفر النتائج العامة لهذه البطولة عن هيمنة طنجاوية على الرتب الأولى، ويتعلق الأمر بجمعية "أبطال الشمال" (المركز الأول)، وجمعية "صقور المتوسط" (المركز الثاني)، وجمعية "النجم الجديد" (المركز الثالث).
يذكر أن نهائيات البطولة الوطنية ستقام خلال شهر دجنبر القادم، وسيتم اختيار أصحاب المراكز الأولى من كل وزن في المنتخب الوطني المزمع مشاركته في أهم البطولات العالمية والقارية، وأهمها بطولة إفريقيا بجمهورية السنغال شهر مارس المقبل، وبطولة العالم بجمهورية بلغاريا شهر غشت القادم.