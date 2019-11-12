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الرئيسية | رياضة | الحكم زوراق خيار وحيد لمباراة نهائي كأس العرش

الحكم زوراق خيار وحيد لمباراة نهائي كأس العرش

الحكم زوراق خيار وحيد لمباراة نهائي كأس العرش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 08:10

وضع التأهل التاريخي لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم لنهائي كأس العرش، مديرية التحكيم الوطنية أمام خيار وحيد بخصوص طاقم تحكيم المواجهة، بعد أن كانت قد وضعت الحكمان نور الدين الجعفري وعادل زوراق، كخيارات مرشحة لذلك، بفعل تواجد رضوان جيد، بالبرازيل والتزامه ببطولة كأس العالم للناشئين.

وأزاح تأهل الاتحاد البيضاوي الحكم نور الدين الجعفري، من خيارات المديرية على اعتبار انتمائه لعصبة الدار البيضاء الكبرى، ليبقى بذلك المرشح الوحيد لقيادة مباراة النهائي بين الحسنية و"الطاس" هو الحكم عادل زوراق، المنتمي لعصبة الجنوب.

وبصم عادل زوراق، على بداية موسم موفقة على المستوى الدولي، حيث أسندت له مهمة قيادة مباريات في الألعاب الإفريقية، كما قاد مباراة فريقي الصفاقس التونسي أمام نادي بارادو الجزائري عن كأس "الكاف" ومباراة نواذيبو الموريتاني والجيش السوري برسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إضافة إلى نزال إنييمبا النيجيري ونظيره تي إسي جالاكسي الجنوب إفريقي في كأس "الكاف".

وبصم عادل زوراق، على بداية موسم موفقة على المستوى الدولي، حيث أسندت له مهمة قيادة مباريات في الألعاب الإفريقية، كما قاد مباراة فريقي الصفاقس التونسي أمام نادي بارادو الجزائري عن كأس "الكاف" ومباراة نواذيبو الموريتاني والجيش السوري برسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إضافة إلى نزال إنييمبا النيجيري ونظيره تي إسي جالاكسي الجنوب إفريقي في كأس "الكاف".

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