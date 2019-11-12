بركان والحسنية يعرفان منافسيهما في "كأس الكاف"

هسبريس من الرباط

أفضت قرعة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى وضع فريق النهضة الرياضية البركانية في المجموعة الثالثة؛ بينما تواجد نادي حسنية أكادير في المجموعة الرابعة.

وينافس في مجموعة نهضة بركان كل من نادي موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وفريق زاناكو الزامبي، إضافة إلى نادي إيساو من دولة بنين.

أما المجموعة الرابعة فقد جمعت بين حسنية أكادير وسان بيدرو الإيفواري وإينيمبا النيجيري، زيادة على نادي بارادو من الجزائر.

كما أفرزت القرعة المسحوبة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد نواذيبو الموريتاني ورينجرز النيجيري وناديَي المصري وبيراميدز المصريّين في المجموعة الأولى من كأس "الكاف".

أما المجموعة الثانية فتتكون من بيدفيست الجنوب إفريقي والنصر الليبي ودجوليبا باماكو المالي وحوريا كوناكري الغيني.