خاليلوزيتش يُلحق الحارس المجهد بالمنتخب الوطني

هسبريس من الرباط

وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، وحيد خاليلوزيتش، الدعوة إلى حارس مرمى فريق اتحاد طنجة، للإلتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني الأول، تحسبا لمباراته ضد المنتخب الموريتاني يوم 15 نونبر، برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم "الكاميرون 2021".

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية أنه تم استدعاء هشام المجهد للالتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني، لتعويض الحارس أنس الزنيتي المصاب.

وأضاف البلاغ أن الحصة التدريبية التي أقيمت بالمركز الوطني لكرة القدم في المعمورة، مطلع الأسبوع، شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين تمت المناداة عليهم، باستثناء عادل تاعرابت ومنير المحمدي وسليم أملاح، الذين التحقوا بمقر إقامة المنتخب الوطني في وقت لاحق.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الموريتاني ستجرى يوم الجمعة المقبل في حدود الثامنة ليلا، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، على أن يلعب ضد نظيره البورندي يوم 19 نونبر، على أرضية ملعب الأمير لويس رواغاسوري بمدينة بوجمبورا على الساعة الثالثة بعد الزوال.