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كُتّاب وآراء
مدرب الزمالك يتلقى طمأنة بخصوص إصابة بنشرقي
طمأن الجهاز الطبي للزمالك المصري لكرة القدم الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميشو)، مدرب الفريق، والطاقم التقني، بخصوص الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي أشرف بنشرقي أثناء مواجهة ناديه الودية، يوم الإثنين، أمام واد دجلة.
وكشف الجهاز الطبي للأبيض المصري إصابة أشرف بنشرقي بشد في العضلة الضامة، ما حرمه من إتمام مباراة ناديه الودية أمام واد دجلة، التي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد الجهاز المذكور أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم المغربي ليست خطيرة، كما أنها لن تحول دون مشاركته في تداريب ناديه، رغم عدم قدرته على إتمام شوط المباراة الثاني أمام واد دجلة، ليحل مكانه زميله حسين فيصل.
يذكر أن الزمالك خاض ثالث تجاربه الودية، وهذه المرة أمام واد دجلة، على أرضية ملعب بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري.