24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الثقافة في طنجة بين التألق والأفول
- علاقات المغرب وإسبانيا على ضوء انتخابات الأحد
- ندوة بالقصر الكبير تناقش جديد السياسة الجنائية
- العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد"
- عبد النباوي يدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى بتفادي سجن الأطفال
نشاط "مافيا الرمال" بسواحل البيضاء يُخرج مطالب بشرطة المقالع (5.00)
"فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (5.00)
المغرب يتمسّك بدعم الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية في ليبيا (5.00)
- جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح - (79)
- "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي - (70)
- مسافرون عبر "لارام" يعيشون جحيم الاحتجاز والجوع بمطار البيضاء - (60)
- تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر - (55)
- الصحراء "تسخن" انتخابات الجزائر .. ليونة سياسية وحيطة عسكرية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عطلة وليد أزارو تنتهي بالعودة إلى تداريب الأهلي
خاض الدولي المغربي وليد أزارو، تداريب فريقه الأهلي المصري لكرة القدم، الثلاثاء، بعد وصوله إلى القاهرة وانتهاء العطلة القصيرة، التي حصل عليها عقب معسكر الإمارات، والتي جرت تحت إشراف المدرب رينيه فايلر على أرضية ملعب مختار التتش بمقره في الجزيرة.
ويستعد أزارو رفقة الأهلي للقادم من المواعد ومن بينها المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بشكل مبدئي الأسبوع المقبل، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق، بينما غاب عن تداريب المجموعة وليد سليمان، فيما واصل القائد حسام عاشور تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي تمهيدا للعودة للمشاركة في التداريب الجماعية مع زملائه.
كما ستعرف تداريب الأهلي الخاصة بيوم الأربعاء، انضمام النيجيري جونيور، عقب عودته من نيجيريا والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.
واستقر السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا، في الرابعة عصرا، خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.
يشار إلى أن الفريق الأحمر سيستأنف مسيرته في الدوري المصري بمواجهة الجونة في 25 نونبر الجاري، على أن يخوض بعد مرور أربعة أيام أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بملاقاة النجم الساحلي في تونس.