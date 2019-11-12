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الرئيسية | رياضة | عطلة وليد أزارو تنتهي بالعودة إلى تداريب الأهلي

عطلة وليد أزارو تنتهي بالعودة إلى تداريب الأهلي

عطلة وليد أزارو تنتهي بالعودة إلى تداريب الأهلي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:39

خاض الدولي المغربي وليد أزارو، تداريب فريقه الأهلي المصري لكرة القدم، الثلاثاء، بعد وصوله إلى القاهرة وانتهاء العطلة القصيرة، التي حصل عليها عقب معسكر الإمارات، والتي جرت تحت إشراف المدرب رينيه فايلر على أرضية ملعب مختار التتش بمقره في الجزيرة.

ويستعد أزارو رفقة الأهلي للقادم من المواعد ومن بينها المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بشكل مبدئي الأسبوع المقبل، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق، بينما غاب عن تداريب المجموعة وليد سليمان، فيما واصل القائد حسام عاشور تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي تمهيدا للعودة للمشاركة في التداريب الجماعية مع زملائه.

كما ستعرف تداريب الأهلي الخاصة بيوم الأربعاء، انضمام النيجيري جونيور، عقب عودته من نيجيريا والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

واستقر السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا، في الرابعة عصرا، خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

يشار إلى أن الفريق الأحمر سيستأنف مسيرته في الدوري المصري بمواجهة الجونة في 25 نونبر الجاري، على أن يخوض بعد مرور أربعة أيام أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بملاقاة النجم الساحلي في تونس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مستغرب الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:31
الدوري المصري لايتناسب وأسلوب اللاعب المغربي زد على ذلك طريقة لعب حسام البدري التي أبرزت وليد ازارو كهداف للفريق ليس كأسلوب وفلسفة فايلر أظن المهم لمصلحة النادي واللاعب وجب على النادي التسويق للاعب بإعطائه فرص اكثر خلال المباريات القليلة القادمة تمهيدا لبيعه في الانتقالات الشتوية
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