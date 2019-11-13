عبوب يعود إلى تدريب المنتخب المغربي للشبان

هسبورت - آمال لكعيدا

عيَّنت الإدارة التقنية للمنتخبات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الإطار الوطني، زكرياء عبوب، لتولي قيادة منتخب أقل من 20 سنة، في منافسات اتحاد شمال إفريقيا التي تستضيفها تونس بداية من 20 نونبر المقبل.

حسَب ما أكدته مصادر جامعية لـ"هسبورت"، فتعيين عبوب على رأس المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة هو مؤقت وليس نهائيا، بما أنه على معرفة مسبقة بالمجموعة، بما أنه سبق وأشرف عليها قبل أن تتم إقالته أسابيع قليلة فقط قبل انطلاق الألعاب الإفريقية.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في تجمع تدريبي بداية من السبت المقبل، تمهيدا للمشاركة في منافسات اتحاد شمال إفريقيا.

ومن جهة أخرى، سيشرع المدير التقني الجديد، الويلزي أوشن روبرتس، في مجالسة الأسماء المرشحة لشغل المناصب الشاغرة في الإدارة التقنية، بدايةً من الشهر المقبل، وذلك بعدما فتحت أبواب الترشيحات بمجرد التوقيع مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

جَدير بالذكر أن مناصب عديدة حساسة محجوزة من قبل عدة أطر وطنية، أهمها تدريب منتخبات أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة والمنتخب الأولمبي إضافة إلى المسؤول عن الرخص وتكوين المدربين.

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