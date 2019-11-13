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كُتّاب وآراء
حارث يرفض الاستسلام ويعد بالعودة إلى المنتخب
يعتبر الدولي المغربي المتألق أمين حارث، نجم شالكه الألماني لكرة القدم، من أبرز الوجوه التي ستغيب عن مباراتي الأسود أمام موريتانيا وبورندي يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وربطت مصادر عديدة إبعاد المهاجم الشاب والمتألق من قائمة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش بأسباب انضباطية؛ إذ لا جدل يثار حول قدراته وعطائه فوق أرضية الميدان، لاسيما أن الموسم الحالي يشهد تألقا ملفتا للاعب رفقة الفريق الملكي الألماني.
ويرفض اللاعب سالف الذكر الاستسلام بعدما أبدى تصميما كبيرا على تطوير مستواه وتقديم أفضل ما في جعبته حتى يعود إلى قائمة المنتخب الوطني المغربي في القادم من المواعد، بالنظر إلى أن وحيد خاليلوزيتش غير راض عن تصرفاته حاليا رفقة ناديه الألماني.
وكشف حارث عن ذلك حين تحدث للمرة الأولى عن أسباب إبعاده عن قائمة المنتخب الوطني في تصريحات نقلتها "كنال بليس" الفرنسية، مؤكدا أنه علم بهذا الأمر من خلال رسائل نصية توصل بها من بعض أصدقائه لاستفساره عن الأسباب التي دفعت وحيد خليلوزيتش إلى اتخاذ القرار المذكور.
وربط حارث الاتصال بمدرب المنتخب فور علمه بغيابه عن قائمة الأسود، وقال: "فور مشاهدتي القائمة اندهشت واستغربت وتساءلت عن السبب، اتصلت بالمدرب فأخبرني أنه تم إبعادي بسبب قرار تأديبي، موردا أن هناك أشياء لم تعجبه عني وعن النادي (يقصد شالكة)".
وأنهى حارث حديثه بأنه يريد العودة إلى المنتخب، وأنه سيعمل ما في وسعه لتحقيق ذلك، قائلا: "ربما لست جيدا بما فيه الكفاية خلال الفترة الحالية، لكن بالطبع أريد العودة إلى تشكيلة الأسود مستقبلا وسأعمل بشكل أفضل لتحقيق ذلك".