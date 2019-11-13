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الرئيسية | رياضة | حارث يرفض الاستسلام ويعد بالعودة إلى المنتخب

حارث يرفض الاستسلام ويعد بالعودة إلى المنتخب

حارث يرفض الاستسلام ويعد بالعودة إلى المنتخب
أوعنا بلعيد
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:05

يعتبر الدولي المغربي المتألق أمين حارث، نجم شالكه الألماني لكرة القدم، من أبرز الوجوه التي ستغيب عن مباراتي الأسود أمام موريتانيا وبورندي يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وربطت مصادر عديدة إبعاد المهاجم الشاب والمتألق من قائمة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش بأسباب انضباطية؛ إذ لا جدل يثار حول قدراته وعطائه فوق أرضية الميدان، لاسيما أن الموسم الحالي يشهد تألقا ملفتا للاعب رفقة الفريق الملكي الألماني.

ويرفض اللاعب سالف الذكر الاستسلام بعدما أبدى تصميما كبيرا على تطوير مستواه وتقديم أفضل ما في جعبته حتى يعود إلى قائمة المنتخب الوطني المغربي في القادم من المواعد، بالنظر إلى أن وحيد خاليلوزيتش غير راض عن تصرفاته حاليا رفقة ناديه الألماني.

وكشف حارث عن ذلك حين تحدث للمرة الأولى عن أسباب إبعاده عن قائمة المنتخب الوطني في تصريحات نقلتها "كنال بليس" الفرنسية، مؤكدا أنه علم بهذا الأمر من خلال رسائل نصية توصل بها من بعض أصدقائه لاستفساره عن الأسباب التي دفعت وحيد خليلوزيتش إلى اتخاذ القرار المذكور.

وربط حارث الاتصال بمدرب المنتخب فور علمه بغيابه عن قائمة الأسود، وقال: "فور مشاهدتي القائمة اندهشت واستغربت وتساءلت عن السبب، اتصلت بالمدرب فأخبرني أنه تم إبعادي بسبب قرار تأديبي، موردا أن هناك أشياء لم تعجبه عني وعن النادي (يقصد شالكة)".

وأنهى حارث حديثه بأنه يريد العودة إلى المنتخب، وأنه سيعمل ما في وسعه لتحقيق ذلك، قائلا: "ربما لست جيدا بما فيه الكفاية خلال الفترة الحالية، لكن بالطبع أريد العودة إلى تشكيلة الأسود مستقبلا وسأعمل بشكل أفضل لتحقيق ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - واقعي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:19
حارث لعب مباريات عديدة مع المنتخب و لم يفعل شيء.مشكلة المغاربة هو ربط تألق المحترفين في الدوريات الأوروبية بالتألق مع المنتخب المغربي.خير مثال علي ذلك تألق صلاح و ليفربول و اداء باعت مع مصر في كأس أمم إفريقيا.بينما محرز كان حبيس الدكة في مانشستر سيتي و تألقه في كأس أمم أفريقيا.الكرة الإفريقية جد صعبة و تعتمد علي معايير أخري عندما تعرف الجامعة أن المنتخب يحب ان يكون من جنود يتحقق كأس إفريقيا
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1
2 - أمين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:35
أمين حارث لاعب غيور على المنتخب الوطني ، وبتصرفه هذا ابان عن نضج كروي و حس وطني عاليين ، حمدا لله أنه أعطى الدروس في الوطنية الحقة لمن هم أكبر منه سنا وأقل منه نضجا ...
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3 - محمد سلا الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:39
اتمنا للاعب حاريث المزيد من التألق والعودة للمنتخب الوطني.
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8
4 - الفيلسوف الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:46
ببساطة شالكه محتاج لخدمات النجم المغربي و لن تسمح بلعبه مع منتخب المغرب... و امين حارث ٤هم الأمر فقرر التصريح بأنه سوف يعمل ما في وسعه للعب للاسود...
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5 - الهواري عبدالله الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:50
هذا هو المحترف الحقيقي،الذي يعترف بأخطائه،ويصمم على العودة للمنتخب بالمجهود،بدل إعلان إعتزاله اللعب دوليا،تحياتي إليك حارث ولتصرفاتك التي فيها الكثير من الإحترام والتقدير.
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6 - texas الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:50
اتمنى لك ذلك وبتصرفك هذا اتبث انك لاعب محترف لا يترك عواطفه تملي عليه ما لا يحمد عقباه .واتمنى ان أراك تلعب للمنتخب الذي اخترت وضحيت من أجله .
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