اللاعب الإسباني ديفيد فيا يعلن اعتزاله كرة القدم

هسبريس - د.ب.أ

أعلن لاعب كرة القدم الإسباني الشهير ديفيد فيا، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب بمجرد انتهاء الموسم الحالي في الدوري الياباني لكرة القدم؛ خلال يناير المقبل.

وقال فيا، البالغ 37 عاما، الذي يلعب حاليا لفريق فيسيل كوبي الياباني : "بعد 19 عاما كلاعب محترف قررت إنهاء مسيرتي الكروية بنهاية الموسم الحالي ... أود توجيه الشكر لكل الفرق التي لعبت لها والمدربين والزملاء الذين ساعدوني على تقديم هذه المسيرة الرائعة والاستمتاع بها. أشكر عائلتي التي كانت حريصة على مساندتي دائما".

وسبق لفيا أن لعب للعديد من الفرق؛ منها برشلونة وأتلتيكو مدريد وبلنسية وريال سرقسطة في إسبانيا ونيويورك سيتي الأمريكي. وتوج فيا بلقب الدوري الإسباني مع كل من برشلونة وأتلتيكو وبلقب كأس ملك إسبانيا مع كل من ريال سرقسطة وبلنسية.

ولعب فيا دورا بارزا في فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2008" وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

كما يستحوذ اللاعب المخضرم على لقب الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا سجلها في 98 مباراة دولية.

وكان فيا أعلن، قبل كشف اعتزاله بيوم واحد، أنه وعدد من المستثمرين سيبدأون في إدارة نادي نيويورك بعد شرائه رسميا. ويبدأ الفريق مسيرته في الدوري الأمريكي عام 2021 تحت اسم كوينزبورو.