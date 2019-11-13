خاليلوزيتش يضع حمد الله خارج حسابات المنتخب

أوعنا بلعيد

طوى الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، صفحة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، بعدما أكد أنه خارج حساباته للقادم من المواعيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لن يعقب على قرار اعتزاله اللعب دوليا مع الأسود.

وتحدث المدرب البوسني إلى وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدها يومه الأربعاء، وخصصها للتطرق لكل ما يهم المنتخب الوطني قبل ملاقاة المنتخب الموريتاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأوضح الناخب الوطني أن عبد الرزاق حمد الله بات اسمه مرادفا للمشاكل، وهو ما جعله خارج حساباته، موردا: "تحدثت إلى مجموعة من اللاعبين حول عبد الرزاق حمد الله، ولاحظت أنه دائما ما تحدث معه مشاكل".

وعن اعتزال اللاعب دوليا وعدم الاعتماد على خدماته رغم العقم الهجومي الذي يشهده الخط الأمامي، كشف خاليلوزيتش أنه لن يعلق على خطوة مهاجم النصر عندما قرر وضع حد لمسيرته الدولية رفقة المنتخب الوطني.

وأكد خاليلوزيتش أنه طوى صفحة حمد الله بشكل نهائي، ما يشير إلى عدم استدعائه مستقبلا أو محاولة ثنيه عن قراره، لأن المدرب يرغب في الاهتمام بالأسماء الموجودة والمستدعاة من قبله.