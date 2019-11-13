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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش يضع حمد الله خارج حسابات المنتخب

خاليلوزيتش يضع حمد الله خارج حسابات المنتخب

خاليلوزيتش يضع حمد الله خارج حسابات المنتخب
أوعنا بلعيد
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:21

طوى الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، صفحة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، بعدما أكد أنه خارج حساباته للقادم من المواعيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لن يعقب على قرار اعتزاله اللعب دوليا مع الأسود.

وتحدث المدرب البوسني إلى وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدها يومه الأربعاء، وخصصها للتطرق لكل ما يهم المنتخب الوطني قبل ملاقاة المنتخب الموريتاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأوضح الناخب الوطني أن عبد الرزاق حمد الله بات اسمه مرادفا للمشاكل، وهو ما جعله خارج حساباته، موردا: "تحدثت إلى مجموعة من اللاعبين حول عبد الرزاق حمد الله، ولاحظت أنه دائما ما تحدث معه مشاكل".

وعن اعتزال اللاعب دوليا وعدم الاعتماد على خدماته رغم العقم الهجومي الذي يشهده الخط الأمامي، كشف خاليلوزيتش أنه لن يعلق على خطوة مهاجم النصر عندما قرر وضع حد لمسيرته الدولية رفقة المنتخب الوطني.

وأكد خاليلوزيتش أنه طوى صفحة حمد الله بشكل نهائي، ما يشير إلى عدم استدعائه مستقبلا أو محاولة ثنيه عن قراره، لأن المدرب يرغب في الاهتمام بالأسماء الموجودة والمستدعاة من قبله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مدرب فاشل الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:44
اليقين والاكيد هو أن المنتخب المغربي لن ولن يفلح ولن يمشي بعيدا مع خاليلوزيتش وانتظروا إقالته قريبا لسوء النتائج.
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27
2 - yass الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:49
اصلا هاد سي حمد الله ... لم يشرح للرأي العام... علاش غادر المعسكر لا قبل كاس افريقيا لا بعد الاقصاء.. لا بعد رحيل رونار... هاد السيد غريب الاطوار و مزاجي ... ومازال خاص يكبر عفاو....الفلوس و الشهرة ..مكنكبرش العقل... و ماكتجبش الوطنية و السلام.
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0
3 - karime الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:52
نتوما ما مطفرينو لا بحمد الله ولا غيرو،الجامعة كتصرف لي كيصرفوه النص ف اتحادات افريقيا،العبث بعينيه.أصلا المنتخب ما بقااااتش عندو ديك الجماهيرية المعهودة،الناس عاقت من بعد المهازل لي وقعات قبل لكان ديال مصر
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6
4 - PIRANASE الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:54
أحسن شئ قام به حمد الله هو أنه اعتزل اللعب دوليا قبل أن يطردوه. تغذى بهم قبل أن يتعشوا به ههههه
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5 - *^* الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:54
اودي الهدرة كثبرة وسكات احسن .سوء بحمد الله او دونه لن يستطيع تحقيق نتائج .وموريتانيا وضاربين ليها الحساب ..هي ماكاين والو ..الله المستعان
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6 - عبدالرحمان الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:56
الغرابة في الأمر أن مسلسل الإقصاء و نهج العقاب مازال مستمرا رغم وجود مدرب جديد كأنه من وقف شخصيا على ماضي اللاعبين المعنيين. العادي أن كل مدرب جديد يحتضن جميع اللاعبين و يشرح طريقة تسيير و تدبير شؤون المنتخب تقنيا و تكتيكيا و بعد مدة يتوقف على مكامن الخلل و يصلح. لاكن مع البداية أخد بالمشاكل الواقعة ليس في عهدة و إستمر عليها.
فكروا جيدا في من ليس له مصلحة في أن يتوقف هاد النزيف لكي يستمر في مهامه الغير واضحة و المبهمة.
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0
7 - مدرب فاشل الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:59
أكيد ما كاينش شك. بحال حمدالله يضيع هاكاك وسيد راجل مزيان ما قالش شي حاجة العيب وباغي يوصل نحن من يقرر حمدالله هو الأول خاصوا يكون فالمنتخب وهادشي ماغديش نتنازلو عليها يلاه رول موعدنا فالماتش.
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8 - جعفر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:01
أحسن ما فعل الناخب الوطني فعلا حمد الله لاعب كله مشاكل و عقد وأعتقد أن ماجرى له مع المنتخب في مشاركاته السابقة في بدايات مشواره و ما كان قد إعتبره هو ظلم جعله يحقد ويريد الإنتقام بخلق البلبلة داخل صفوف المنتخب
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9 - صوت اسفي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:03
يبدو ان المدرب هو حجي وليس البسني vahid يتعمد استبعاد حمد الله من اجل البحت على سبب لكي يتم استبعاده من طرف الجامعة على قراراته الفاشة والاقساء المبكر من كل الاستحققات القادمة وعدت حمد الله مع تعين مدرب مغربي واستبعاد السوسة حجي
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10 - hamdalah الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:04
hamdalah is the real deal why humans are that bad not calling him we are the Moroccan and we majority wanna him.
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11 - وجدي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:04
من حمد الله هدا حتى نكترث باعتزاله اللعب الدولي.ومتى أصلا لعب للمنتخب حتى يعتزل.بعض الدقائق ليس إلا واثبث محدوديته.الطامة الكبرى حين حين تؤمن بشيء ليس إلا في خيالك.ان تبرع في دوري خليجي كدوري ال سعود أمر في المتناول
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12 - ريفي أصيل الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:13
المدرب لن يقدم شيء للمنتخب وكذلك حمد الله هو الآخر لن يأتي بجديد للمنتخب حتى وإن لعب مع الفرق الوطني. الكل يغرد على هواه ولمصلحته الشخصية .
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13 - sohail الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:14
حمد الله لاعب موهوب فقط ولا علاقة له بالاحتراف للاسف
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14 - رأي في الحدث الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:18
حمد الله اعتزل اللعب ....غير نساوه
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15 - خالد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:21
هذا ماشي المدرب المناسب للمنتخب اختيار الاعبين يكون بالكفاءة ثم ظبط الاعبين وتأطيرهم داخل المنتخب هكذا يكون المدرب الناجح حمد الله لماذا لم يكون منبوذ في اندية التي لعب لها غير مدربين المنتخب الفاشلن اللي جاهم فيه المشاكل
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