خاليلوزيتش: غياب الانضباط وراء استبعاد حارث

أوعنا بلعيد (صور: منير امحيمدات)

أماط الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، اللثام عن سبب إبعاده للنجم المتألق أمين حارث، مهاجم شالكة الألماني، من قائمته المكونة من 24 لاعبا، والمستدعاة لمواجهة المنتخبين الموريتاني والبوروندي، يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وتحدث المدرب البوسني إلى وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدها يومه الأربعاء، وخصصها للتطرق لكل ما يهم المنتخب الوطني قبل ملاقاة المنتخب الموريتاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وربط الناخب الوطني عدم استدعائه أمين حارث بعدم اقتناعه بمستواه وما يقدمه على أرضية الملعب رفقة أسود الأطلس، بعدما منحه الفرصة خلال المباريات الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب يفتقد إلى الانضباط.

وقال المشرف الأول على الطاقم التقني لأسود الأطلس في معرض حديثه بنبرة حادة عن نجم شالكة الألماني: "منحت الفرصة لأمين حارث في مباراتين ولم يقدم ما يشفع له أن يكون مجددا مع منتخب المغرب"، وتابع: "فضلا عن أدائه السيئ، لم يقدم مؤشرات جيدة بخصوص الانضباط. ليس من حقي توجيه الدعوة للاعبين من هذه الطينة، لا يقدمون إضافة كبيرة في الملعب، وغير منضبطين خارجه".

وأوضح المدرب البوسني أن التركيبة البشرية للمنتخب المغربي تحتاج إلى لاعبين مميزين لديهم القدرة على تقديم الإضافة المرجوة، ليعيد بذلك وبشكل غير مباشر ما صرح به القائد المعتزل مهدي بنعطية، لاعب الدحيل القطري، عندما أكد بدوره أن المنتخب يحتاج إلى نجم يقوده نحو منصات التتويج.

كما هاجم خاليلوزيتش نجم شالكة عندما كشف أنه تلقى اتصالا منه بعد منتصف الليل، ليطلب منه تفسيرا لإبعاده من لائحة الأسود، وهو ما تسبب في حرمانه من النوم تلك الليلة (اللاعب بدوره اعترف بأنه اتصل بالمدرب لمعرفة أسباب إبعاده، لكنه لم يكشف وقت إجراء المكالمة).

وطلب المصدر سالف الذكر من نجم شالكة أن يجتهد لتقديم الأداء نفسه الذي يقدمه رفقة الملكي الألماني، وهذه المرة بقميص المنتخب، ما سيخول له حجزه مركزه مع المجموعة.

وأقدم خاليلوزيتش على إقصاء أمين حارث من خوض مواجهتي موريتانيا وبوروندي، بينما يعيش اللاعب أزهى أيامه رفقة شالكة الألماني، بعدما خاض 12 مباراة كلاعب أساسي منذ بداية الموسم، وسجل 5 أهداف وساهم بـ4 بتمريرات حاسمة.

ولم يقتصر الأمر على صناعة اللعب لدى أمين حارث وتسجيل الأهداف ومنح النقاط لفريقه، بل توج كذلك بجائزة فردية مرموقة بالدوري الألماني، عندما اختير كأفضل لاعب في البوندسليغا عن شهر شتنبر الماضي، متفوقا على كل النجوم الكبار الممارسين بالدوري، ويأتي على رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.

وكان قرار إبعاد حارث من قائمة الأسود النهائية من قبل خاليلوزياش أثار الكثير من الاستغراب من قبل الجماهير المغربية المتابعة للساحرة المستديرة، في وقت وجه كثيرون انتقادات حادة للمدرب البوسني بسبب هذا الاختيار الذي لا مبرر له، لاسيما أن القائمة عرفت وجود بعض الأسماء التي يعتبر مستواها أقل بكثير مما يقدمه نجم شالكة المتألق الموسم الحالي.