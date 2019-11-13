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الرئيسية | رياضة | زياش ينادي بالحيطة والحذر أمام منتخب موريتانيا

زياش ينادي بالحيطة والحذر أمام منتخب موريتانيا

زياش ينادي بالحيطة والحذر أمام منتخب موريتانيا
أوعنا بلعيد
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:20

أكد الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن المواجهة التي ستجمع أسود الأطلس بالمنتخب الموريتاني، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، لن تكون سهلة بحكم التطور الكبير الذي شهدته الكرة الإفريقية.

وتحدث المايسترو المغربي خلال ندوة صحافية، الأربعاء بمدينة الرباط، عن أن جميع المنتخبات الإفريقية عرفت تطورا كبيرا في مستواها، لذلك يجب على الأسود أخذ كل الحيطة والحذر أمام المنتخب الموريتاني حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه.

ويراهن زياش على تحقيق الفوز أمام منتخب "المرابطون"، نظرا لما يمثله ذلك على المستوى المعنوي والذهني للمجموعة، بحكم أنها المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا المزمع تنظيمها بالكاميرون.

كما دعا اللاعب المذكور أنصار الأسود إلى التحلي بالصبر وتقديم الدعم والمساندة للاعبين، لاسيما أنهم يمرون بلحظات صعبة ومرحلة انتقالية عقب الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي هيرفي رونار والتعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش، موضحا أن ثقته في "اللاعب رقم 12" كبيرة.

وأقر صانع أمجاد أياكس أمستردام بأن المباريات السابقة لم ترق إلى مستوى التطلعات بسبب الأداء الضعيف الذي قدمته العناصر الوطنية، وزاد: "يجب أن ننسى المباريات الودية السابقة، لأننا لم نظهر بالمستوى المطلوب، وعلينا أن نركز على تحقيق الفوز أمام موريتانيا".

وأوضح زياش أن غيابه عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها "فرانس فوتبول" الفرنسية لا يسيطر على تفكيره، كما أن الكرة الذهبية لا تهمه، إذ يركز على تقديم الأفضل، سواء مع الأسود أو مع ناديه الهولندي بمختلف المسابقات.

وعاد اللاعب إلى فتح الدفاتر القديمة وإحياء الذكريات الأليمة والحزينة، عندما تحدث عن تضييعه ركلة الجزاء الحاسمة أمام منتخب البنين، والتي عجلت بإقصاء الأسود بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، مردفا: "يحدث هذا الأمر لكثير من اللاعبين حول العالم، ولا ينبغي أن نتوقف عنده أبدا. شخصيا طويت هذه الصفحة لأنها تتعلق بأسوأ اللحظات التي عشتها رفقة المنتخب المغربي، وأتطلع إلى المستقبل الآن، ولذلك لن أعود للحديث عنها مجددا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أغشثول الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:57
يصعبون المباراة ليعدونا للنتائج السلبية . أو لنفرح بالانتحار على موريتانيا ونقول أن لدينا فريق واعر. موريطانيا نعرفها فريق مغمور لا يطمع حتى في الاعوام بحصة خفيفة إلا إذا وجد أسودا تخاف من ظلها.
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-2
2 - صبرا الأربعاء 13 نونبر 2019 - 22:03
في الندوة الصحفية وصف وحيد حمد الله بالاناني والمستهتر وانه يغير اقواله بسرعة,كما وصف حارث بعدم الانضباط وبلهندة بنزول المستوى ومدح زياش وحكيمي وسايس.منتخبنا لم يفز باي شيء منذ 1976 والان يجب اعطاء الوقت لوحيد الذي سبق ان فاز بكاس العصبة الافريقية وبطولة المغرب مع الرجاء وفاز بكاس فرنسا وبطولة كرواتيا كمدرب
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-1
3 - karime الأربعاء 13 نونبر 2019 - 22:04
اودي يا زياش كون غير مشيتي قصرتي مع فرقتك و تركز عليها يكون أحسن،ما عندك ما دير بهاد المنتخب ما داير حتى وزة،غير كضيع وقتك و جهدك معاه
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