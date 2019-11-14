خاليلوزيتش يَكشف الأسباب الحقيقية لإبْعاد بلهندة

أوعنا بلعيد

يرى البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أن المستوى المتذبذب الذي يقدمه يونس بلهندة، صانع ألعاب غلطة سراي التركي، لا يشفع له بخوض المباراتين المنتظرتين أمام موريتانيا وبوروندي، برسم الجولتين الأولى والثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويعيش بلهندة لحظة صعبة رفقة ناديه التركي بعدما بات مؤخرا خارج حسابات مدربه التركي فاتح تريم، الذي أبعده من خوض مباريات ناديه الأخيرة قبل أن تحرمه الإصابة من التواجد في دكة البدلاء أمام غازي عنتاب، ضمن الأسبوع الـ11 من "الدوري التركي الممتاز"، خلال المباراة التي عرفت فوز الزوار بهدفين دون رد من توقيع عمر بايرام وسفيان فيغولي.

وأكد خاليلوزيتش أن استبعاد يونس بلهندة يعود إلى انخفاض مستواه مع فريقه التركي، وذلك خلال ندوة صحافية عقدها الأربعاء، للحديث حول المنتخب الوطني المغربي قبل ملاقاة موريتانيا يوم الجمعة المقبل، موردا: "بلهندة غاب عن اللائحة الحالية بسبب تذبذب مستواه، أما عدم الاعتماد على خدماته في آخر مباراتين (ليبيا، الغابون) فيعود إلى الإصابة التي كان يشكو منها".

وأقدم المدرب البوسني على إسقاط اسم بلهندة من قائمة الأسود الأخيرة والمختارة لمواجهتي موريتانيا وبروندي، بعد متابعته للعروض الضعيفة التي يقدمها اللاعب رفقة غلطة سراي، والتي قربته أكثر من الخروج خلال الانتقالات الشتوية لخوض تجربة احترافية جديدة بعدما خسر ثقة مدربه فاتح تريم، بالإضافة إلى دخوله في شنآن مع أنصار فريقه التركي.