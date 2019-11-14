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الرئيسية | رياضة | "الكاف" تقرر إجراء نهائي الكأس في مباراة واحدة‎

"الكاف" تقرر إجراء نهائي الكأس في مباراة واحدة‎

"الكاف" تقرر إجراء نهائي الكأس في مباراة واحدة‎
هسبريس من الرباط
الخميس 14 نونبر 2019 - 12:03

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إقامة نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في مباراة واحدة، وإقامة مباريات الكأس يوم الأحد فقط عوض يومي الأحد والأربعاء.

وكانت "الكاف" قد قررت إقامة نهائي الدورة الحالية من دوري أبطال إفريقيا في مباراة واحدة، يتم تحديد مكانها لاحقا على غرار النظام المعمول به من قبل الاتحاد الأوروبي.

البطولة الحالية تعرف مشاركة فريقي حسنية أكادير ونهضة بركان، الموجودين في المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويواجه البركانيون فرق إنيمبا النيجيري وسان بيدرو من كوت ديفوار وبارادو من الجزائر، و"غزالة سوس" تنازل موتيمبا بيمبي من الكونغو الديمقراطية وزاناكو الزامبي وإيساي من بنين.

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1 - jamal suede الخميس 14 نونبر 2019 - 12:14
en fin la CAF elle se vieille après une scandale mondiale
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