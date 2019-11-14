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منتخب الأرجنتين يقصد السعودية قبل السفر لإسرائيل
الخميس 14 نونبر 2019 - 13:58
غادر منتخب الأرجنتين لكرة القدم، وعلى رأسه نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي، معسكره في إسبانيا متوجها إلى السعودية لخوض مباراة ودية أمام البرازيل.
ومن المقرر أن تقام المباراة، غدا الجمعة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.
وودع عشرات المشجعين منتخب الأرجنتين، الذي أنهى معسكره في مدينة بالما الإسبانية، بعدما أجرى ثلاث جلسات مران على مدار أسبوع.
ويخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى، بحلول يوم الأثنين المقبل، أمام منتخب أوروغواي في إسرائيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - صلاح الدين الخميس 14 نونبر 2019 - 14:19
إسرائيل !!!؟لا توجد دولة بهذا الإسم، هل تقصد الكيان الصهيوني؟؟
4 - مستغرب الخميس 14 نونبر 2019 - 14:34
ارجوكم ان تسموا الأشياء بمسمياتها تلك أراض فليسطينية محتلة أكيد نحب كرة القدم لكن ليس لدرجة حبنا لاهلنا في فلسطين و لن ننسى يوما ان هناك أراض عربية مغتصبة وهي وصمة عار على جبيننا
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