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الرئيسية | رياضة | منتخب الأرجنتين يقصد السعودية قبل السفر لإسرائيل

منتخب الأرجنتين يقصد السعودية قبل السفر لإسرائيل

منتخب الأرجنتين يقصد السعودية قبل السفر لإسرائيل
هسبريس ـ إفي
الخميس 14 نونبر 2019 - 13:58

غادر منتخب الأرجنتين لكرة القدم، وعلى رأسه نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي، معسكره في إسبانيا متوجها إلى السعودية لخوض مباراة ودية أمام البرازيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة، غدا الجمعة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وودع عشرات المشجعين منتخب الأرجنتين، الذي أنهى معسكره في مدينة بالما الإسبانية، بعدما أجرى ثلاث جلسات مران على مدار أسبوع.

ويخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى، بحلول يوم الأثنين المقبل، أمام منتخب أوروغواي في إسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صلاح الدين الخميس 14 نونبر 2019 - 14:19
إسرائيل !!!؟لا توجد دولة بهذا الإسم، هل تقصد الكيان الصهيوني؟؟
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21
2 - الشلح الخميس 14 نونبر 2019 - 14:21
Waaw, quelle logistique Saoudia puis Israël
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3
3 - عابر سبيل الخميس 14 نونبر 2019 - 14:30
أين تقع هذه الدولة إسرائيل...؟؟؟؟؟
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20
4 - مستغرب الخميس 14 نونبر 2019 - 14:34
ارجوكم ان تسموا الأشياء بمسمياتها تلك أراض فليسطينية محتلة أكيد نحب كرة القدم لكن ليس لدرجة حبنا لاهلنا في فلسطين و لن ننسى يوما ان هناك أراض عربية مغتصبة وهي وصمة عار على جبيننا
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22
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