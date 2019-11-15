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الرئيسية | رياضة | "الطاس" يُعسكر بالسعيدية قبل نهائي كأس العرش

"الطاس" يُعسكر بالسعيدية قبل نهائي كأس العرش

"الطاس" يُعسكر بالسعيدية قبل نهائي كأس العرش
هسبورت من الدار البيضاء
الجمعة 15 نونبر 2019 - 08:55

اختار فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم "الطاس" مدينة السعيدية، للدخول في معسكر تديربي مغلق استعدادا لمباراة نهائي كأس العرش، التي ستجمعه بفريق حسنية أكادير، الاثنين المقبل، على أرضية الملعب الشرفي في مدينة وجدة.

وسيشد الفريق البيضاوي رحاله صوب مدينة السعيدية، عصر الخميس، في رحلة جوية من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بحضور كل اللاعبين بالإضافة إلى الطاقم التقني والطبي والإداري، باستثناء رئيس الفريق عبد الرزاق المنفلوطي، الذي سيلتحق بالفريق خلال الساعات القليلة القادمة.

ويَسعى لاعبو "الطاس" إلى تحقيق الفوز بهذا اللقب الغالي، بعد وصولهم التاريخي إلى المباراة النهائية، كما يعي لاعبو الفريق صعوبة المهمة أمام فريق متمرس مثل حسنية أكادير، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي.

وتمكَّن أبناء الحي المحمدي من الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز في المربع الذهبي على الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون مقابل، فيما انتصر حسنية أكادير في مباراة النصف النهائي الثانية على المغرب التطواني بثلاثية نظيفة.

يُشار إلى أن المكتب المسير لفريق "الطاس" يستعد لتخصيص منحة مهمة للاعبيه في حالة الانتصار على حسنية أكادير في المباراة النهائية، والفوز بلقب الكأس الفضية.

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