سلامي يعد الجماهير الرجاوية بإعادة "النسور" إلى منصات التتويج

هسبورت - آمال لكعيدا (صور: منير امحيمدات)

عَبَّر الطاقم التقني الجديد للرجاء الرياضي، بقيادة المدرب جمال سلامي ومساعده يوسف السفري، خلال ندوة تقديمهما لوسائل الإعلام، الخميس، في أحد فنادق الدار البيضاء، عن إدراكهما التام لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما لنيل رضا الجماهير "الرجاوية"، وإثبات جدارتهما بثقة المكتب المسير للنادي، برئاسة جواد الزيات.

وقال سلامي إن للرجاء الرياضي جمهورا غيورا و"ذواقا"، وتهمُّه طريقة اللعب مثلما يطالب بالنتائج، مردفا "حاليا، نتوفر على لاعبين بإمكانيات جيدة، سنضيف إليها تجربتنا أنا والسفري لنستجمع مقومات النجاح.. أمامنا مسؤولية كبيرة ومباريات قوية، أهمها أمام الوداد الرياضي والترجي التونسي.. اللاعبون مستعدون لتحسين مستوى الفريق أداء ونتيجة!".

وبخصوص الشق المتعلق بالانضباط داخل المجموعة، قال سلامي "لا مشكل في شق الانضباط.. ربما كان مطروحا قبل مجيئي.. لكن منذ التحاقي بالمجموعة، الكل أبدى التزامه واستعداده للمشاركة بفاعلية في إنجاح مشروعنا والعودة لسكة الألقاب".

ومن جهته، أكد السفري أن هدفه مع فريقه الأم هو إعادته لوضعه الطبيعي فوق منصات التتويج، مردفا "سنشتغل لنكون في مستوى تطلعات الجماهير التي رحبت بعودتنا إلى الفريق، وإدارة النادي التي وضعت فينا الثقة..".

وعَاد سلامي ليتحدث عن تأثير التزام لاعبي الفريق بالمشاركة مع المنتخبات الوطنية، مؤكدا "هذا يطرح لنا مشاكل، لكننا نتعاون مع خاليلوزيتش الذي جالسناه وتحدثنا عن إمكانيات بانون، وسنحل اليوم في معسكر المنتخب المحلي للحديث مع لاعبينا هناك والتنسيق معهم بشكل مباشر بخصوص التحضيرات للديربي..".

وأوضح المدرب الجديد للرجاء أن التزام اللاعبين البارزين للنادي مع المنتخبات الوطنية سيكون فرصة ذهبية أمام اللاعبين الشباب لإبراز إمكانياتهم، خاصةً وأن الفريق مقبل على أجندة مكثفة من المباريات.

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