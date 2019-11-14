24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. الفرشم .. حرفِيّ يحول "نبتة الدوم" إلى تحف فنية (5.00)

  3. "أصحاب الشكارة" يتحكمون في أسعار كراء الطاكسيات بالدار البيضاء (5.00)

  4. سكان تاكلفت بإقليم أزيلال يحتجون ضد "تأخر إحداث إدارة تربوية" (5.00)

  5. مؤلّف يقارب رهانات وتحديات الاتّحاد المغاربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
هسبريس – د.ب.أ
الخميس 14 نونبر 2019 - 22:18

كشّر المنتخب الجزائري عن أنيابه مبكرا في مستهل مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة بالكاميرون عام 2021، بعدما سحق ضيفه منتخب زامبيا 5-0 اليوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة للتصفيات، التي تضم أيضا منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا.

وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمنتخب الجزائر (بطل أفريقيا) في الدقيقة 44.

وواصل منتخب الجزائر فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني، ليضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز يوسف البلايلي الهدف الثالث في الدقيقة 75.

واستغل المنتخب الجزائري، الفائز بأمم أفريقيا عامي 1990 و2019، على الانهيار التي عانى منها منتخب زامبيا، المتوج باللقب عام 2012، ليضيف العربي هلال سوداني الهدف الرابع في الدقيقة 86، ثم اختتم بونجاح مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.