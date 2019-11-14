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كُتّاب وآراء
الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
كشّر المنتخب الجزائري عن أنيابه مبكرا في مستهل مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة بالكاميرون عام 2021، بعدما سحق ضيفه منتخب زامبيا 5-0 اليوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة للتصفيات، التي تضم أيضا منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا.
وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمنتخب الجزائر (بطل أفريقيا) في الدقيقة 44.
وواصل منتخب الجزائر فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني، ليضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز يوسف البلايلي الهدف الثالث في الدقيقة 75.
واستغل المنتخب الجزائري، الفائز بأمم أفريقيا عامي 1990 و2019، على الانهيار التي عانى منها منتخب زامبيا، المتوج باللقب عام 2012، ليضيف العربي هلال سوداني الهدف الرابع في الدقيقة 86، ثم اختتم بونجاح مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.