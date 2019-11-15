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كُتّاب وآراء
هذه تشكيلة "أسود المغرب" أمام منتخب "المرابطون"
استَقرَّ وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، على التشكيلة التي ستواجه المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الجمعة، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون سنة 2021.
ومن المُتوقع أن تعرف هذه المباراة الظهور الأول للمدافع رومان سايس رفقة المنتخب المغربي منذ تولي البوسني وحيد خاليلوزيتش، مهمة قيادة العناصر الوطنية، إذ غاب عن المباريات الودية السابقة بسبب الإصابة
وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي خلال في حال لم تتعرض لتغييرات آخر لحظة:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: غانم ساس، يونس عبد الحميد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.
خط الوسط: سفيان أمرابط، عادل تاعرابت، سليم أملاح.
خط الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري.
يُشار إلى أن مباراة المنتخب المغربي وضيفه الموريتاني ستنطلق مساء اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب.