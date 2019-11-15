المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات)

فرض المنتخب الموريتاني لكرة القدم تعادلا سلبيا مخيبا على المنتخب المغربي بالرباط، في أول اختبار رسمي للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، برسم أولى جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2021.

وبدأت العناصر الوطنية مجريات النزال بالسيطرة على الكرة والضغط على معترك المنتخب الموريتاني، بحثا عن افتتاح النتيجة في وقت مبكر، غير أنهم لم يتوفقوا في ذلك خلال الربع ساعة الأولى للمواجهة، رغم العديد من المناورات الهجومية التي أتيحت لهم.

وتواصلت سيطرة رفاق العميد حكيم زياش، ومناوراتهم الهجومية خلال باقي دقائق الجولة الأولى، استمر معه مسلسل تضييع فرص التهديف والفشل في الوصول إلى شباك الحارس الموريتاني ناموري دياو.

وشكلت تحركات المنتخب الموريتاني بعض الخطورة على "الأسود"، تسببت إحداها في إنذار لعادل تاعرابت في حدود الدقيقة 38، فيما وجد رفاق يوسف النصيري، صعوبات كبيرة في ترجمة سيطرتهم للوصول إلى شباك ناموري دياو، الذي أنقذ شباكه في أكثر من كرة.

الجولة الثانية كانت أيضا مماثلة للجولة الأولى، إذ واصل المنتخب الموريتاني انكماشه الدفاعي وانتشرت عناصره بشكل جيد، مما أجبر العناصر الوطنية على الحفاظ على الكرة بتمريرات في وسط الملعب بحثا عن ممرات لاختراق دفاع الخصم، والبحث عن المباغتة عبر كرات طويلة وأخرى ثابتة.

وغابت الحلول الهجومية بشكل كلي بالنسبة إلى العناصر الوطنية، رغم التغييرات والأوراق الهجومية التي لعبها المدرب خاليلوزيتش، إذ تفنن الحارس ناموري دياو في إجهاض كل الكرات، والإبقاء على نظافة شباكه إلى غاية إنهاء الحكم لويس هاكيزيمانا المباراة بتعادل سلبي ومخيب للمنتخب المغربي.