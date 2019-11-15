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الرئيسية | رياضة | المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط

المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط

المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:00

فرض المنتخب الموريتاني لكرة القدم تعادلا سلبيا مخيبا على المنتخب المغربي بالرباط، في أول اختبار رسمي للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، برسم أولى جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2021.

وبدأت العناصر الوطنية مجريات النزال بالسيطرة على الكرة والضغط على معترك المنتخب الموريتاني، بحثا عن افتتاح النتيجة في وقت مبكر، غير أنهم لم يتوفقوا في ذلك خلال الربع ساعة الأولى للمواجهة، رغم العديد من المناورات الهجومية التي أتيحت لهم.

وتواصلت سيطرة رفاق العميد حكيم زياش، ومناوراتهم الهجومية خلال باقي دقائق الجولة الأولى، استمر معه مسلسل تضييع فرص التهديف والفشل في الوصول إلى شباك الحارس الموريتاني ناموري دياو.

وشكلت تحركات المنتخب الموريتاني بعض الخطورة على "الأسود"، تسببت إحداها في إنذار لعادل تاعرابت في حدود الدقيقة 38، فيما وجد رفاق يوسف النصيري، صعوبات كبيرة في ترجمة سيطرتهم للوصول إلى شباك ناموري دياو، الذي أنقذ شباكه في أكثر من كرة.

الجولة الثانية كانت أيضا مماثلة للجولة الأولى، إذ واصل المنتخب الموريتاني انكماشه الدفاعي وانتشرت عناصره بشكل جيد، مما أجبر العناصر الوطنية على الحفاظ على الكرة بتمريرات في وسط الملعب بحثا عن ممرات لاختراق دفاع الخصم، والبحث عن المباغتة عبر كرات طويلة وأخرى ثابتة.

وغابت الحلول الهجومية بشكل كلي بالنسبة إلى العناصر الوطنية، رغم التغييرات والأوراق الهجومية التي لعبها المدرب خاليلوزيتش، إذ تفنن الحارس ناموري دياو في إجهاض كل الكرات، والإبقاء على نظافة شباكه إلى غاية إنهاء الحكم لويس هاكيزيمانا المباراة بتعادل سلبي ومخيب للمنتخب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (211)

1 - المرابط الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:15
باراكا من إضاعة المال على مدرب فاشل... نريد تسريحه حالا وإقالة لقجع المسؤول الأول عن قرارات فاشلة وعمياء ومستهترة...
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304
2 - عادل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:15
طريقة لعب موريتانيا بدائية، حظ سعيد للمنتخب المغربي...
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-180
3 - Ana الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:15
الزهر ما كاينش. ان شاء الله خير
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-174
4 - Saïd husa الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:15
الله العظيم الى حشوما عليكوم واش هذا ماتش اولا دراس
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171
5 - عصام الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:15
هجوم عقيم منتخب ضعيف بالرغم من كثرة النجوم
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184
6 - ومازال العاطي يعطي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
عادي جدا آشنو كنتو كاتسناو.... ومازال تشوفوا اكثر
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177
7 - simou الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
لا منتخب لا جمهور لك الله يا وطني
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109
8 - مغلوب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
حمدالله. حمدالله. حمدالله. ..............
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-195
9 - المستقل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
مدرب فاشل ولاعبين خارج اللعبة
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176
10 - كريم الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
واقيلا حتى لا كان ما غيتأهلوش ليها
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134
11 - azdin الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
المغرب فريق فاشل لا يستحق أن يكون في التصفيات
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158
12 - عادل مشرع بلقصيري الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
أداء ضعيف جدا غياب التركيز جل اللاعبين كانوا خارجين التغطية.
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111
13 - الفيلسوف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
هنيئا للمنتخب الموريتاني حصوله على نقطة من قلب المغرب، هذا المنتخب الذي عرف كيف يسير المباراة حسب امكانته.. بالنسبة للمنتخب المغربي فهو ضعيف جماعيا مع تسجيل أخطاء من طرف المدرب الذي أجرى التبديلات الثلاث قبل الدقيقة 75 وهذا في العرف التدريبي يعتبر غباء. و مخاطرة.
في مثل هذه اللقاءات التي تلعب مع منتخبات تقوم بالدفاع المتأخر يجب تعزيز الفريق بلاعبين سريعين و مراوغين مثل بوفال و امين حارث و المرابط...
أملاح لم يعطي الإضافة التي كنا نأمل و اشرف حكيمي لم يقدم للمنتخب إلى الانتصار كما فعل مع دورتموند... لا يمكن لومه فمنتخبنا العزيز اجوائه لا تساعد على العطاء ابدا..
لاحظت عند خروج النصيري ان المدرب امسكه من يده و بدا بتأنيب ومثل هذا التصرف من طرف المدرب قد يسبب له مشاكل مع الاعبين مستقبلا.
اظن ان وجود تعرابت و العليوي و أملاح ضمن التشكيل الأساسي هو من الأخطاء الأخرى التي قام بها المدرب الذي اعتبره فاشلا لحد الساعة بدون اي بصمة في خطة لعب المنتخب ويمكن ان اسميه مدرب التعادلات...
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94
14 - Agnaou الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
مدرب فاشل بكل المقاييس وجامعة معاقة الكرة المغربية في الحضيض فلوس اللبان داهوم زعطوط
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141
15 - فرنسا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
من فضلكم عدم ذكر اسم الأسود !!! إنهم قطط في الملعب و خارج أرض الوطن
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128
16 - منصف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:16
ليس لدينا منتخب وطني يمكن ان يعول عليه... ومدرب المرحلة غير صالح والفشل يبدو في الأفق.. سالينا
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107
17 - هشام صبري الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
راه سبق وقلت أن لاعبينا أسود غي أروبا و خرفان مع منتخبهم الوطني. كلشي تقلق.
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55
18 - يوسف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
هرمنا مع هذا المنتخب دون الوصول للحظة المنتظرة
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58
19 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
مدرب ومنتخب فاشل ماذا تنتظر من مدرب فاشل + لاعبين فشلاء = خيبة أمل.
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61
20 - كبوور الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
هدي البداية مازال مازاااااااااااااااااااااااال
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54
21 - مدرب فاشل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
مدرب دون المستوى و حجي فاشل.....و ما غا نطفروهش و اللي باقي ما عاق راه عمى.....و ما كاين اللي يماركي واخا نلعبو مليار دقيقة.....
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68
22 - HAMRAOUI MOHAMMED الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
مدرب فاشل بما تحمل الكلمة كل المعاني الفنية و التكتيكية والأدبية
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52
23 - اسامه العوفي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
هذا واش مدرب ولا مخرب، لا حول ولا قوة إلا بالله
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51
24 - ساخط على المنتخب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
لندع الكرة بعيدا عن أهداف المغاربة.. لم نجني منها شيء سوى خسارة أموال الشعب.. أمام ضعف الجامعة التي يترأسها فوزي القجع... لن نغطي الشمس بالغربال.. فمنتخب المغرب ضعيف على جميع المستويات....
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55
25 - السهلي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
على المغرب أن يبحث عن مدرب ومنتخب جديدين وإلا " بارك ميتفلاو علينا "
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33
26 - استمرار الفشل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:17
مدرب فاشل قلنها من قبل يجب طرد حجي ومعه المدرب الفاشل هدا قبل فوات الاوان و يستمر الفشل
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51
27 - مدرب فاشل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
المنتحب بفتقد لهداف كحمد الله .أما مدرب فهو فاشل فإنتظروا إقالته قريبا بسبب نتائجه السلبية.
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-25
28 - بنمنصور محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
لاعبين تائهين في الملعب و مدرب فاشل بمعنى الكلمة، هذه هي الخلاصة.
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42
29 - من المغرب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
ضيعتولنا ساعتاين من وقتنا و شد الأعصاب زعما هاد المنتخب ما بغاش كاع يتبدل و الله ندمت لي تفرجت و مبروك موريتانيا و حارس المرمى الموريتاني على القتالية ديالو و أنا أعتزل مشاهدة مقابلات المنتخب المغربي حتى يتبدل هاد المستوى الهزيل.
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50
30 - Observateur الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
Félicitations pour nos voisins du Sud.. reste beaucoup à faire pour la sélection nationale...sinon je peux dire que Hervé Renard
savait sa raison pour nous avoir quitter
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16
31 - حسني الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
و يستمر هدر المال العام بدون أي نتيجة تذكر... منتخب كهذا بمدرب كهذا من العار أن يستثمر فيه و لو 1٪ مما يتم استثماره حاليا.
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39
32 - USK الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
Les chèvres de l'Atlas, mo9ati3oune!!!!!
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27
33 - ولد البلاد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
اقسم بالله كوّن غير حيدوا جامعة كرة القدم ،لانه ما شفنا ربح معاهم والشعب كي خلص،لك الله يا وطني الحبيب
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26
34 - bssibssi الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
الجامعة والمكتب الجامعي يجب أن يستقيلو. ..صراحة المشكل في التسيير. .لايمكن مع دهاب المدرب رونار هدم كل مابناه ويأتي مدرب جديد يستدعي 50 لاعب باش يجربهم هههههه راه قمة العبث هدا. ..ضيعنا مباراة اعدادية فتجربة لاعبيين نعرف مستواهم. .مع ان كان علينا الإستفادة من المباريات الإعدادية للانسجا
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32
35 - قهروني الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
انا بغيت خوتي احبابي المغاربة الغيورين علا المنتخب الوطني اديرو واقفة امام المدربين الاجانب بغينة اطار مغربي مغربي مغربي
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24
36 - agadir الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
هنئا للمنتخب المرابطون وهنيئا لحج والقجع والجمهور الذي ادى ثمن التذاكر الشعب يريد الزاكي
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8
37 - مصطفى مسيوي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:18
مشي مشكل.بحال بحال. مزال الحال
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7
38 - mokrini الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:19
تاه افراد الفريق المغربي كما تاه القطيع من دون راعي. مع كامل الاسف لم يعد الاسد يخيف، بل وحتى يزأر.
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17
39 - مشجع الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:19
اشمن اسود ههههه متواضعون جدا جدا جدا شوهة شوهة
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19
40 - Pseudo الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:19
مباراة بئيسة تعكس البؤس العام الذي تعيشه البلاد
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36
41 - الملاحظ الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:19
منتخب تائه بكل المقاييس طيلة المباراة.....
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18
42 - محسن الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:19
مبارة جد هزيلة كالعادة أمام منتخب جد ضعيف إفريقيا...نقولها و لازلنا نقولها كرة القدم عندنا ليست سوى مضيعة للوقت و هدر المال العام.
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23
43 - mouhajir الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:19
المدرب ديال تمانين مليون عايط على العربي وتعرابت كان يعيط حتى على فرص
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18
44 - safi stop الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:20
بغينا اسيدي مدرب مغربي أو لاعبين مغاربة، ولاد البلاد، ويلا خسرنا هاد العام ماشي مشكل،العام الجاي نكونو احسن فأحسن
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21
45 - خالد ادم الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:20
المبارة الرسمية اضهرت ضعف كبير و هشاشة في التشكيلة
المدرب ابان على فشله يجب اقالته قبل فواة الاوان
بعض اللاعبين لا يستحقون حثى الجلوس على الدكة .
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28
46 - سمحمد المانيا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:20
يجب اقالة المدرب وتعويضه بالحسين عموتة...
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34
47 - المغرب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:20
بانت بلاصة حارث حمدالله وأن المستوى كان ضعيف جدا
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1
48 - حمادة الغول الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:20
مادا ننتظر من شيخات الاطلس سوى لفقايس .بعض الاعبين خاصهم يعطوا التيساع للمنتخب
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18
49 - Fahimi الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:20
l'entraineur étranger pour les équipes marocaines mais pour l'équipe nationale il faut un entraineur
national
C'est fin de l'antraineur étranger
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11
50 - sohail الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
قبل توقيع هذا المدرب لتدريب المنتخب كنت ضده لكن الان يجب ان تعطى له فرصة الي عطا الله عطاه وبعد ذلك لنرى ما سيحدث
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-4
51 - رشيد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
اتضح الان كل شيء .فالقضية ليست في المدربين انما في مستوى اللاعبين المغاربة ( المحترفين ؟؟؟؟؟!!!!!!!) والمسيرين.
برافو ومزيدا من الزكير مع المدرب المحلي واللاعب المحلي.
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-3
52 - Mohammed الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
منتخب فاشل وطاقم فاشل والجمهور اللذي تنقل يشبه المنتخب. زياش منحوس و لن نجني منه أي شئ و المغرب يتألف في الشطيح والرديح والباقي تبكي عليه
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9
53 - Naturaliat الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
الأداء كان جيدا
لكن الفعالية غابت كالعادة
ألفنا هكذا سيناريوهات
إذن المشكلة ليست في المدربين
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-8
54 - زيد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
منتخب فاشل بمعنى الكلمة لو لعبو معهم المنتخب المحلي تكون النتيجة ايجابيه
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13
55 - حمزة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
سيطرة واضحة لمنتخبنا المشكل مازال يعاني من صانع العاب في الوسط هجوم المنتخب يعاني من هذاف حقيقي نصيري ضيع اكثر من 3 اهداف منتخبنا ينقصه مهاجم راس حربة زياش سدد كرات عالية للهجوم ولكن اي مدرب هدا اي منتخب هدا سيسعد المغاربة مع منتخب موريتانيا لو لعبنا مثلا مع ساحل العاج ?
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6
56 - خالد حجباوي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
المنتخب المغربي يصبح بدون فعالية و عقيم حينما يلعب ضد منتخب ينهج خطة دفاعية ... لهذا الجامعة تدفع رواتب خيالية لهؤلاء المدربين ... ليجدو حلولا لما يجدوها أمام إيران في كأس العالم و أمام موريطانيا اليوم ...
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12
57 - ابوالروس الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
اودي اللهم في موريتانيا يستاهلو
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9
58 - Ali 29 الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
مدرب فاشل طرد في معظم الفرق التي دربها غياب الروح داخل الملعب كان على الأقل اخذ المثل من الفريق الجزائري وحرارة اللاعبين فوق الميدان
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11
59 - عبير السبيل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
اتركو الكرة لاصحابها ووزعو فلوس الكورة على الفقراء والمحتجين الشعب يريد ثروة بلاذو ااتي تنهب من طرف الغرباء والمفسدين
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17
60 - mazharimohamed الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:21
entraineur tres nul equipe tres nul notre equipe du quartier est beaucoup mieux qu'elle pourquoi ils n'ont pas alignées l'equipe nat locale qu'est ce qu'il fait ce lakjaa avec tout ces milliards qui s'envole dans le vent vraiment c'est la folie il faut une intervention urgnte de S.M le roi pour qu'il les mets tous en prison
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5
61 - Chaouki الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
لا حكومة لا كورة شعب مكلخ الاقلية الواعية تتفقص الله يجيب الفرج
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9
62 - khalid nador الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
considerant la liste des joueurs actuelle et leurs valeurs avec leurs club respective et la qualité du jeu ....c'est calire que cet entraineur n,as rien a voire avec sa job et on voie bien que ce qui manque c'est vraiment lOrganisation que doit apporter un coach....les oligarche qui l'ont contracté vont-il attendre jusqua la derniere minute ?
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4
63 - كبور الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
كيما قال الشاعر المخضرم كبور في قصيدته المشهورة
يا ودي يا ودي
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5
64 - hicham الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
السلام عليكم مباراة دون المستوى و اللاعبين و المدرب
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5
65 - medoujda الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
لا منتخب و لا مدرب رجاءا نتوسل اليكم يا اصحاب القرار دعونا بدون منتخب افظل من هذه التبهديلة ...حتى نسينا جرح كان مصر ونسينا أننا نمتلك منتخب وهاانتم اليم عدتم لتذكروننا حسبنا الله ونعم الوكيل.
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6
66 - كمال المنصوري الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
لن تقوم للوطن قائمة في كل الميادين مادام هناك تزاوج بين السلطة و بين السياسة و بين تبادل المصالح بين الطرفين على حساب الشعب و مُقدَّراته.
فشل ثم فشل ثم فشل في جميع الميادين و المسؤولية معلوم صاحبها.
مادام ليست هناك محاسبة و قوانين لا تُطَبَّق إلا على المستضعفين من الشعب فلن تتحسن الأوضاع في الوطن.
يذهب جيل و يأتي جيل، يذهب مسؤولون و يأتي أخَرون و مغرب اليوم هو مغرب الستينات و الثمانيات و بداية القرن العشرين و نفس مغرب اليوم و كأن هذا مُتَعَمَّد!!
يجب محاسبة المسؤولين في الجامعة على إختياراته و على الملايير التي تُنفَق دون مردود!!
متى نستفيق؟
متى يستفيق النظام لإنقاذ الوطن من الغرق؟!
الكل يغلي و البركان فد يثور في أي لحظة
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19
67 - مواطن الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
هههههه واعلا شوهة. لاننا صرخنا حتى بحت حناجرنا. بغينا الزاكي أو عموتة لكن....
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9
68 - يوغرطة ..بوقادير الشلف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
المغرب عندو لاعبين كبار بصح مكانش انسجام بيناتهم و هذا يتطلب عمل و خبرة حلزوفيتش
اتمنى كل الخير للمنتخب المغربي و حظ سعيد للمنتخب الموريتاني
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10
69 - عيفونا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
الله يكبر بيكم اما الذل راكوم فيه!
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11
70 - المغربة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
ظهر مكان حمدالله وحارث في المنتخب وأن المستوى كان ضعيف جدا
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1
71 - المزابي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
ما دام هناك فساد و تحكم بالجامعة الملكية لكرة القدم، فانتظر منتخبا للفئران
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15
72 - karim الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:22
وتتوالى خيبات الأمل منتخب يلعب بدون خطة وبدون روح وطنية .لو لعبنا مع منتخب أفضل بقليل من موريتانيا لانهزمنا شر هزيمة منتخبنا ضعيف هدا واقع الحال.
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16
73 - kar الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
المصيري ليس بلاعب ولا مكانة ة له بالمنتخب
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4
74 - Brahim الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
ما ينقص المغرب هو راس حربة صريح والمدرب كان عليه تغير المهاجم مند بداية الشوط التاني
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-2
75 - kech kech الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
الجزائر تفوز وتونس تفوز والمغرب أين المشكلة???????????????
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10
76 - مع إحترامي لبعض العناصر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
هاذو شبعتوهم مرقة والزرقة طائرات خاصة فنادق مصنفة ...الحصول وخﻻص الوطنية ﻻ تباع وﻻ تشترى وحب القميص راح مع سنوات الزمن الجميل.
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6
77 - مقاطعون الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
راه قولناها لايوجد لذين لاعبين فقط لذين شبه لاعبين ( عامر بابور ديال المغاربا مايقالاع )....او كملو من راسكوم المغاربة راه تاخصنا اول حاجة هي الصحة و التعليم و الامن ووووو او عاد نشوفو كرة القدم برك من الغباء افيقو من النوم راهم بغاوكوم التماسيح او العفاريت ديما ناعسين ...
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1
78 - Abdou rabat FAR الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
بدون تعليق للأسف لازال الحال كما هو عليه يلزم تغيير جدري وليس سياسة الترقيع
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1
79 - Karim الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
ايوا ليوم ما كاينش شي لاعب محلي اللي يسجل ليكم ، الصراحة كون غير لعبات الفرقة ديال عموتة ضد موريطانيا ، او زياش ما خاصوش يكون العميد حسن يخليها لسايس
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0
80 - مدرب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
مدرب يبحت عن من يدربه 40 مليون مغربي يدربهم شيخ المدربين
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5
81 - الحقيقة المرة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
لا حول و لا قوة إلا بالله ، ما عسانا أن نقول بعد مباراة اليوم سوى قراءة الفاتحة على المنتخب الذي اصابته عين حاسد في مقتل ، اليوم أصبحت الرقية الشرعية ضرورة يجب اللجوء إليها قبل أن يفقد المنددالمغاربة عقولهم
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1
82 - حمودة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
لكل من كان يطالب برحيل هرفي رينال الايوم تأكد بالملموس كيف كنا نستمتع بلعبه وطريقة اسلوب المنتخب مع هد المدرب سنعود للوراء
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2
83 - عزيز نافوح الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
علينا ان نستفيد من المنتخب الجزائري انظروا للتغيير بعد قدوم الإطار الوطني جمال بلماضي أما نحن فلازال منتخبنا مفرنسا هزيلا ثم جاء حليلوزيتش ليزيد المرض لا ليعالجه
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8
84 - محمد رضا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
أعيد وأكرر ليس عندنا مدرب كبير مدرب فاشل لايعرف أن يخلق منتخب مع أن لديه عدد كبير من النجوم لا يعرف أن يوضفهم زد على دلك أنه فاشل تكتيكيا مع منتخب متواضع ....!!؛
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4
85 - ريفي مغريبي مهاجر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
منتخب فين هو المنتخب
جوج ارباعة ديال شلهبية مرتزقة
عار على واحد امشي اتفرج فيهم
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6
86 - simo fes الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
مصر مدرب محلي الجزائر مدرب محلي تونس مدرب محلي.المغرب أغلى مدرب في إفريقيا يعادلنا مع موريتانيا
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9
87 - اذاء ضعيف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:23
خطة لعب الكرة الطويلة لقداكل عليها الدهر وشرب,لقد ع انتهي زمن اللعب بهذه الخطة منذ 90ت القرن الماضي .واذا اسر خليلوزيتش على متابعة هذه الخطة فحض الفريق الوطني هزيل جدا في الوصول الى نهاءيات الكف في الكاميرون ..اذاء ضعيف من كلتا الفريقين
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2
88 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:24
الفريق الوطني المغربي لا يستحق الانتصار لانه يفتقد الى قلب الهجوم و الى السرعة في تنفيذ الهجومات و التحرك في الخطوط الامامية و يفتقد ايضا الى التركيز لذالك تبقى نتيجة التعادل منطقية نسبة للمستوى الذي ظهر به.
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-4
89 - الخنفوش الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:24
المنتخب المحلي أفضل بكثير من هاد المنتخب المحترف و لكنكم تحبون اللاعبين الذين تكلمون اللغات الأجنبية ههه
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2
90 - فرنسا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:24
في رأيي المتواضع، اللعابة ماليهم والو، المدرب و المساعد ديالو هما لي لا علاقة. ماكاين لا خطة للعب لا والو كلشي تالف فالتيران، و ما كاين تا واحد من مور الديزويت يشوت الكرات لي كيبوكسيهم الگول ديال المنتخب المريتاني + عندنا مشكيل ديال شكون يماركي و المفتاح لي فيد المدرب لي هو العربي مخليه احتياط.... خلاصة، الشعب المغربي المحب للمنتخب هو لي ضايع ركبو فيه جميع الأمراض المزمنة. و ألف مبروك للمنتخبين التونسي و الجزائري على اللعب الممتع و الفوز المستحق
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0
91 - مهاجر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:24
حمدلله انا متفرجت فيهم منتخب ضعيف جدا
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0
92 - عماد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
ما كاين لافرقة ولا مدرب سيروا شوفو حمد الله ولا شي حاجة أخرى.
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-2
93 - عبد العزيز الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
اصبح لدينا منتخب ضعيف جدا والسبب هي الجامعة اتت بمدرب لاعلاقة له بالمنتخب لااعرف لماذا لا يحبون مدرب مغربي
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3
94 - متتبع الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
ليس لدينا فريق وطني بما تستحقه الكلمة بجل معانيها فان متتبع المبارة التي دارت بن المنتخبين فسوف يظهر له المستوى الضعيف الذي ظهر به المغرب وخصوصا المهاجمين التي كانت لهم فرصا ذهبية ضيعوها وضيعونا معهم والله دير لفيها الخير للجميع
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1
95 - الادريسي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
كتب علينا هذا المدرب ليحرق اعصابنا.و فرضت علينا الجامعة باموالها منتخب لا يشرفنا.لسنا بمدربين و لكن توقعنا النتيجة مع اعطاء التشكلة.افضل منتخب محلي عن هذا الذي شاهدناه
و عذرا للاعبين تاهوا وسط مجموعة انتهت صلاحيتها و اعادها هذا الطبل للميادين امثال تعرابت و سفيان رغم انه لعب مبارة لابأس بها و النصيري الذي لا يصلح الا ان يكون احتياطيا و عبد الحميد المتثاقل في اللعب
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1
96 - اذاء ضعيف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
خطة لعب الكرة الطويلة اكل عليها الدهر وشرب. لقد انتهى زمنها في 80ت القرن الماضي، وإذا بقي خلبلوزيتش على هذه الخطة فلا مستقبل لهذا الفريق في نهايات الكاف. اذاء ضعيف من كلثا الجهتين
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1
97 - massin الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
لو لعب المنتخب المحلي لكان الإنتصار و بنيجة ثقيلة .. منتخب بلاعبين محترفين و مدرب أجنبي بتكلفة عالية لا يستطيع حتى بناء هجمة منظمة على الأرض !!
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4
98 - khalilnedrrlnad الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
تخبط كبير في المنتخب وذلك راجع للمدرب السيىء الذي لا يعتمد على الشباب بل الكهول تمً المدرب الشيء والذي لن يقدم شيء للمنتخب
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-1
99 - عبدالله الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
لقد أصبح شعار المسؤولين المغاربة هو الفشل في جميع المجالات
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1
100 - كوايري الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
سلموا هذا المنتخب للزاكي وسترون النتائج جزاكم الله خيرا انشري يا هيسبريس شكرت لك
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-1
101 - خالد F الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
ولكن أسودنا ليست كبقية الأسود فهي تتعاطى الشيشة ومدللة كثيرا ولم تعد تزأر، فلماذا الإحراج أمام منتخب موريتانيا، ميزانيتهم تغذي محمية أسود حقيقية. لم أشاهد اللقاء عمدا بل تمنيت الهزيمة حتى نرتاح من هذا المدرب.
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2
102 - Rachid الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
انقذوا المنتخب بإقالة المدرب الذي ابان عن ضعفه. كارثة في المقابلات الودية والرسمية. ولهذا يجب الإسراع بتعيين ناخب مغربي واكيد ستكون النتيجة ايجابية. ويجب عدم احتقار اللاعب والبطولة المحلية.
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0
103 - Oujdi الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
عندنا بادو الزاكي هو لي يمكن ينقدنا من هذه الكارثة المنتخب الوطني ملك للشعب اذا كان لدا المسؤولين في الجامعة لديهم مشكل مع الزاكي فالشعب لا مشكل معه انشري يا هسبريس
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-1
104 - عادل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
لم أتفرج الله على راحة لا عصب لا مرض ديلهوم ما عندناش كرة يجب الإعتراف
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1
105 - Karim Amsterdam الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
المنتخب قام بما عليه لكن الحظ لم يحالفه. اتمنى ان تكون هذه المبارة اخير مرة بالرباط. غياب الجمهور. نطلب من الجامعة إجراء جميع المباريات بالدارالبيضاء.
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-4
106 - الزعيم ياسين الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
الكرة المغربية المشكل ليس في المدرب لأن لايمكن ان يكون جميع المدربين الدين دربوا المغرب فاشلين وخصوصا أن أغلبهم نجح مع فرق أخرى متل المدرب الحالي و رونار مرورا بالزاكي وغيرهم ونفس الشيء بالنسبة للاعبين هناك مشكل أعمق من ذالك هو المنظومة الرياضية في الوطن فاشلة يجب حل جميع الجامعات والفرق والانطلاق من 00000000
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1
107 - Hassan الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
اودي هاد الكرة كتجيب لينا غير الذل وخسران ديال الخاطر، المدرب كيدي لفلوس ،الاعبين كيتخلصو ، الادارة كتخلص ، والشعب مسكين مقهور اوساكت ، ملقا مسكين حتى حاجة لتفرحو، الله يعطيكم الذل اكثر فاكثر، اكون غير متفرجنا فهاد السكايريا الله ياخذ فيكم الحق، هنيئا للفريق الموريتاني والله ينصركم
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1
108 - عوفير طلال الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:25
متى تفهم الجامعة المغربية انه لا توجد كرة قدم بالمغرب فهادا واقع لا غبار عليه فلا داعي لاستدعاء المحترفين فهي مجرد مضيعة وقت .
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1
109 - footeux الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:26
مدرب بدون تاكتيك زياش في جميع الضربات ، لا يوجد هداف ......والقائمة طويلة سيتكلمون على المحليين وعلى المدرب المحلي ووووو يجب أن ننسى الفريق الوطني
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0
110 - Rachid الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:26
الآن عرفت لماذا النصيري دائما يحمل أرقاما كبيرة 19 و 23..لأنه قبل أن يسجل هدفا يجب ان يضيع 19 أو 23 هدفا محققا
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8
111 - تعليق الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:26
موريطانيا قوة التمثيل بحال كيلعبو ضد المانيا.. الكرة الافريقية شوهة مضيعة للوقت... اتاسف لهاد المحترفين تايجيو يلعبو فهاد اجواء ديال المرض.. حكم مريض مسكين قرارات عيانة.... الوم موريطانيا على تضييع وقتي ههه
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-3
112 - Waloooooo الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:26
شخصيا ما فهمت والو.... واش هذي هي كرة في المغرب؟ و لي عقلت عليه اي حومة لعبت فيها كاين واحد او جوج رقايقية.
واش الفرقة كلها لعابين بحال الا هانية و بلاتي ندير هاذ اللعيبة! تعرف تدير بحالها؟آجي انا لي غاوريكم حسن منها! ولي غايماركي واقف كيتعلم....
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0
113 - karim الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:27
المنتخب المغربي غير محضوض مند أكتر من عشرين سنة لم نرى هداف راس حربة حقيقي
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-4
114 - حميد usa الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:27
مازال ذنوب حمد الله حاظرة .سبب هذه المهازل هو تعنت لقجع وحجي الذي وصفوه بالافعى.كل المنتخبات المغاربية حققت نتائج إيجابية الا منتخب لقجع لأنه هو من يتدخل في التشكيلة وها هي النتيجة..يجب ابعاد لقجع و سترون النتاءج.
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0
115 - كريم الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:27
منتخب وطني بدون روح، ومدرب يفتقد للقدرة على خلق فريق منسجم يبني الهجمات بتجانس كبير. افتقدنا لرينارد في دكة الاحتياط.
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0
116 - الادريسي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:27
المدرب اخطأ في التشكيل كان عليه البدأ ببوفال والعربي.يجب العمل .هناك بطئ في بناء العمليات لم يشتغل على الظهيرين.مقابلة غير مقبولة.لاعبين يعانون من البطء.وضياع الفرص.المنتخب يعاني وسيعاني اكثر واظن سيجد صعوبة في التاهل.
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-1
117 - منير الغرباوي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:27
منتخب فاشل و مدرب لا وجود لبصمته فقط جاء ليأخد مابقى من أموال الشعب المقهور
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2
118 - مهاجر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:27
فريق ضعيف جدا يحتاج الىً لاعب الوسط والهدافين. اما الانسجام في اللعبة غاءبة ومنعدمة للتكتيك,
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0
119 - عين الحقيقة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
لقد كانت تواقعاتي في محلها المشكل ليس في اللعبين وانما في هرم المتحكمين في الكرة من الجامعة الى المدرب لن يجدي المدرب الاجنبي لو اختارنا مدربا وطنيا لكانت النتيجة جيدة
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-1
120 - م ع الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
تعادل بطعم الهزبمة. يجب تدارك الموقف قبل فوات الاوان والبداية مع تغير الطاقم التقني
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-1
121 - mokrini الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
جاء خليلو الزيت عندنا ليتقاعد في اريحية. اللاعبون يعانون وھو مستلق على الاريكة. المغرب جمييييييييييييييل!
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1
122 - Sam boston الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
Bravo le maroc dima dima maroc
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-2
123 - Abdo الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
البكا مور الميت خسارة... شحال هاذي قلنا ليهم ملايير الدراهم لي كتخسر في الكرة بلا نتيجة ديرو بيها سبيطارات ومدارس أو ديرو بها استثمارات صحيحة خدمو المعطلين كرة بزااااف علينا... وغاديين تبقاو تحرقو دم من الشعب وفلوسو ورا البرد والخوى الخاوي... أش خسرك العريان كرة أمولاي... حتى كنحلفو إلى ديناها فيهم وكنعاودو نحييو الأمل... ولا نتيجة الخسارة ثم الخسارة... ديال الفلوس والوقت... والدولة غارقة كريديات...بزاف ما يتقال والسكوت أحسن...
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1
124 - الميلود الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
كانني اشاهد مبارة بنين والمغرب في كاس افريقيا الماضية الركون الى الدفاع الكلي وعدم وجود لاعبين باستطاعتهم فك شفرة الدفاع المتكتل والسلام
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-1
125 - hitch الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
J arrête de regarder l équipe national ridicule une honte aucune combativité.. dommage vraiment dommage
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0
126 - Mr H.Renard الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
On ne change pas un entraineur qui inflige des
defaites cuisantes au Cameroun et la Côte d'Ivoire pour faire un match nul contre la Mauritanie; Poke á Mr Magoudee et le troupeau derriere qui n'ont rien á presenter au foot national á part le sabotage et. See you dans 20 ans.
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0
127 - محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
عليها ضربات واحد الرعدة فاش صفر الحكم نهاية المباراة .... المهم في الآتي يكون احسن
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-2
128 - لاعب قديم الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
السلام
اين الخلل
اين يكمن السبب
اين التنافسية
اين التركيز
اين و اين و اين.اتمنى ان لا نقع مع المنتخب الجزاءري الشقيق لكي لا ننهزم بتمانية او سداسية.زمبيا بع بع المنتخب المغربي اكرمت وفادتها بخمسة اهداف.
يجب حل المنتخب و الجامعة و المدرب و المساعد و تشكيل لجنة مؤقتة مع اعادة النظام العسكري الى التسيير لان المدنيين لا علاقة لهم بالظبط و الربط.غ
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0
129 - مغترب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
الله ياخد الحق فيك يا لقجع وحجي خليلوزيدش وجميع أفراد الجامعة شحال قدكم ماتبقاو تكدبو علينا لم أرى لاعبا عنده غيرة وتنافسية سوى الشاب الجديد الذي يلعب في ستندار دو لييج فقستونا الله يأخد فيكم الحق.
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4
130 - الهواري الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:28
منتخب ومدرب دون المستوى
البارح منتخب الجزائر فاز بالخمسة على زامبيا هذا هو المنتخب ديال الرجال ومدرب الرجال
أما نحن لديناأشبه الرجال
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3
131 - لم أكن أعرف منتخب موريطانيا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
بل المنتخب الموريطاني يحرج نفسه بنفسه لأن الطريقة التي لعب بها أسائت له مادام كلها تمثيل وتبوحيط وكثرة السقوط على الأرض لامتصاص شراسة اللاعبين المغاربة
منتخب جاء ليدافع ويكثر من التمثيل على الحكم كي يُعطي اللاعبين المغاربة أكبر عدد من البطاقات
المقابلة كلها كانت لصالح المنتخب المغربي لكن اللاعبين الموريطانيين أفرغو المقابلة من محتواها وجعلوها مملة من كثرة سقوطهم المتعمد وكثرة احتجاجاتهم على الحكم ونقطة الضوء الوحيدة بهذا المنتخب هو حارسه رغم أنه ممثل من الطراز الأول
وبصراحة تمنيت لو كانت هناك كأس افريقيا خاصة بالمنتخبات التي من الدرجة الثانية كموريطانيا وكينيا وزيمبابوي ووووو وغيرهم من المنتخبات المتوسطة المستوى لأنهم يفسدون المباريات التي يلعبونها مع المنتخبات الكبيرة شفنا مقابلة موريطانيا اليوم وشفنا بالامس مباراة كينيا ومصر تقريبا مرت متشابهة

المهم منتخبنا لعب أحسن بكثير من موريطانيا لكن كالعادة لم يفز حتى أصبحت أشك بأنهم مسحورين أو أصابتهم عين قوية تمنعهم من تحقيق أي انتصار ولو على أضعف منتخبات العالم لأن الأهداف التي ضيعوها اليوم ويضيعونها بكل لقاءاتهم لا يضيعها إلا مسحور
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-2
132 - خليل وحجي تششش الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
يبدو أن الاختيارات التي لا تتأسس على ركائز موضوعية هذا مآلها الطبيعي، المنتخب بقرة حلوب وريع بدون مردود....
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-2
133 - اشو الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
نتيجة إيجابية للمنتخب المغربي؟؟ ، نقطة واحدة احسن من لا شيء؟؟ . المنتخب يمر بمرحلة انتقالية و على المدرب ان يلعب بالمنتخب المحلي في المباراة المقبلة حتى نتمكن من تقييم الأداء كل منتخب على حدة و نرى من يستحق تمثيل المنتخب الأول.
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-3
134 - Fathi الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
هنيئا للقجع ولحجي وللمدرب العبقري الذي فرضه لقجع على المغاربة فرضا. انه أذكى رئيس جامعة. جاءنا برونار واعطاه مئة مليون مقابل ان يقيم بالسنغال وجاءنا ببوميل وتركه ياخذ الملايين وهو عاطل وحين يريد التخلي عن مدرب يعطيه الملايين ليجبر ضرره. انه المال السايب. الله ياخذ فيكم الحق يا عصابة
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1
135 - أحمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
المشكل هو تضييع أموال الشعب لإنفاقها على المدربين الأجانب بدون جدوى و مند سنين كتيرة و عندنا بادو الزاكي الدي وصل بالمنتخب إلى النهائي في 2004 و لاكن الكل ضده السبب غير معروف و المشكل الآخر هو عندنا لا عبين جيدين و لاكن ليس لنا منتخب متناسق و السبب عدم وجود مدرب له خطة و كفائة و قدرة لتكوين منتخب ، التعليم و الصحة أولى بهده الأموال .
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-2
136 - Karim الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
خطة فاشلة و مدرب فاشل ضيع فرصة الفوز على المغرب
On ira pas loin avec cet entraîneur
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0
137 - ملاحظ رقم 10 الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
ماتعاود غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المغاربة ملوا .. قلنا لكم جيبوا لنا لاعبين من البطولة الوطنية ومدرب مغربي بعد ذلك سنشجعهم حتى ادا سامح الله وخسروا لا يهم
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2
138 - جلال الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
مزيان التعادل رغم اني تمنيت الفوز المنتخب موريطاني الشقيق على منتخب لقجع الفرنسي لا يمثل ابدا المغرب هذا يمثل الجالية الفرنسية داخل المغرب هي التي يمثلها منتخب لقجع حمدا الله لم أعد أشاهد مباريات هذا المنتخب لا يمثلني منذ مهزلة بنين الإخواني حافظا على صحتكم والاعصابكم قاطعوا هذا المنتخب التافه باركا عليا مباريات الفريق الريال المدريد مباريات المنتخب الجزائري الشقيق منتخبنا التاني تشوفوا كرة ديال بصح القتالية والنفس حارة
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5
139 - ع. القادر وجدة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
اقسم بالله مادام النصيري في صفوف الفريق لن يفرح بالنصر والسؤال المطروح ما سر العلاقة المتينة بينه وبين السي المدرب؟
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2
140 - صطوف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
كون عطاو المنتخب لعموتة كن شفنا النتيجة والاداء وبما ام الجامعة تفضل تبدير الاموال على الاجانب فما علينا الا ان نعيش عل الفقايص والسلام
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1
141 - Mogador الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:29
هههه آخر زمن، موريتانيا لا تتوفر على بطولة محلية و لا منتخب للشبان و لا منتخب أولمبي و لا أي تاريخ كروي و يتعادل مع منتخبنا في قلب العاصمة رغم الملايير التي صرفت عليه.
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1
142 - بكلي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
المستوى الدي ابان به المنتخب الوطني فعلا دون المستوى وهده المقابلة تدل على انه في طريق الاقصاء من الادوار الاولى لان المقابلة اجريت في مناخ اروبي ليست هناك حرارة ولا معوقات اخرى ولكن الحقيقة ليس هناك فريق وليس هناك مدرب مستوى المنتخب اقل من المستوى الدي كان عليه في كأس امم افريقيا لدالك يجب انقاد مايمكن انقاده لان التعادل مع الفريق الموريطاني في ملعب المننخب المغربي اكيد سيجعل الفرق الاخرى تفكر في الفوز علينا
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0
143 - وسام فرتات الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
الحمد لله لم أشاهد المباراة، ولن أشاهد المباريات القادمة، لعلمي أننا لانملك منتخبا قادرا على خلق فرجة، أو حتى خلق الأمل في أن يكون هناك منتخب أصلا ، تحياتي للشقيقة الجزائر ورجال منتخبها، أما عن ميخيات ديالنا وخا نحيدو حارث وحمد الله و ووو سيبقى الحال على ما هو عليه، وختام القول ( قد بعثت أسطورة شيخات الأطلس من جديد ) مع احترامي للاعبين اثنين لا غير أذكر منهما نورالدين أمرابط ....
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2
144 - mohamed الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
أين هو الجمهور ؟ مقارنة بين الدول الأخرى هذا عيب و عار
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1
145 - Elmghfri الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
بالرغم من التعادل اجابيات كثير للمنتخب
إو تكيسو شوي الخوت
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-3
146 - la mo الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
la moritania jeux a l'ancien .
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-1
147 - dorgham الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
إنهزم المنتخب المغربي بنتيجة صفر مقابل صفر
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2
148 - مشاهد مغبون الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30
يجب على المدرب تدريب اللاعبين كيفية التسديد على المرمى شهر كامل دون توقف.
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1
149 - ماشي مغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:31
ما كاين. لا منتخب و لا ستا حمص
واخا تجيبو ميسي يدرب هادوك. المناطح ما غايديرو والو
بزاف عليكم الكورة
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150 - ملاحظ الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:31
السلام عليكم، لاخوف على المنتخب المغربي في ظل تواجد نجوم، لكن هناك اسماء لاتستحق حاليا حمل قميص اسود الاطلس وعلى سبيل المثال؛ فيصل فجر لايلعب مع فريقه!!!! عادل تعرابت لايلعب مع فريقه ومستواه التقني واللياقي تراجع بشكل رهيب!!! واليوم تبين لنا أن مكان حارث موجود لان لو كان في الوسط الهجومي وزياش في جهة اليمنى وبفال في الجهة اليسرى لم استطاعو فك شفرة دفاع منتخب موريتانيا والله اعلم. اعتقد اننا نحتاج لعميد قوي في رقعة الميدان.
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151 - مهاجر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:31
حمد لله انا متفرجت فيهم منتخب المغربي مزال مريض مسكين
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2
152 - المحاميد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
خيبة امل كالعادة. كنا نتمنى إعادة التقة للجمهور المغربي الذي سئم الانهزمات والتبريرات الفارغة. يجب حل الجامعة المغربية لكرة القدم وبناء منتخب قوي يشرف المغرب في المحافل الدولية.
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1
153 - مواطن الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
محال واش غادي نلقاو الفريق لي يفرح المغاربة شي نهار. وخا نجيبوا مدرب من المريخ.
هاد الشيى راه حشومة .
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1
154 - متتبع ملاحظ الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
مستوى هزيل أظهره المنتخب الذي ينقصه قناص في خطه الهجومي، منذ فترة طويلة والفريق الوطني لم يجد مهاجم حقيقي يسر الجمهور المتعطش لرؤية الأهداف في نظري لو كان المنتخب مكون من الوداد والرجاء لشهدنا مقابلة بمستوى عال وأهداف رائعة.
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0
155 - FOUZIA RD الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
المشكل كل المشكل في العربة وليس في السائق وكل ما أخشاه هو أن يصاب سائق العربة المغربية بمرض السكري جراء الإحراج وضخط الدم التي تسببه هذه العربة التي أرى مكانها المناسب في المتلاشيات او أن يطلق عليها صاروخ من طراز (الملك) وتدمر هي وحضيرتها كليا مما سيفتح المجال في استقطاب عربية بطاقم وقطاع غيارات في المستوى الرفيع مع الاستغناء عن الحلبة التي تدور فيها عربتنا العجيبة.ولا بد ايضا من أن نشكر الشرطي الذي كان متسامحا مع العربة المغربية وكذلك الضيف الذي كان أداءه محتشما إكرام منه لضيفه.
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1
156 - باغي نعرف الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
يجب محاسبة كل مسؤول عن الجامعة وعن الأموال التي صرفت دون حسيب ولا رقيب ويجب على المغاربة الأحرار مقاطعة مباريات المنتخبات الوطنية ... ولنقل لهذا المدرب الكهل وجدت كنزا ثمينا في المغرب انت وحاشيتك فانهب كما شئت. . والله الذى لا اله الا هو لن نسمح لحكومة الشياطين الذين عاتوا في البلاد فسادا بالمحسوبية وعدم الكفاءة ونتيجة المنتخب ماهي الا واحدة من الانتكاسات القادمة وسنرى أن شاء الله
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1
157 - علي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
مسرح العبث. ...ربما نكتري منتخب الاسكيمو بالقطب الشمالي ليلعب مكان شيخات الأطلس
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0
158 - ملاحظ الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
عادي أصلا ولفنا هادشي ماحرجونا ماوالو بالعكس حنا الى حرجناهم يسمحوا لينا حتى الاياب
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159 - Caporal chef الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:32
ديماديما!!
الفقصة مورا الفقصة! ماكاين والو والو حتى لعبة والو والو!
الصراحة فرق كبير مابين الاعبين الجزائريين وهاد اللعابة المغاربة! الله يشوف من حالنا!
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1
160 - مجرد رأي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
عزاؤنا واحد في المنتخب الوطني لكرة القدم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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161 - الفشل الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
منتخب فاشل .لا تتعبوا انفسكم لن تصلوا لشيئ. الفشل امامكم وورائكم.
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2
162 - yasser الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
منتخب ضعيف وكأنه يلعب بدون مدرب ، لاعبين مستواهم هاوٍ ، رئيس جامعة يسترزق على حساب الشعب ، فماذا تنتظر منهم !
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0
163 - مغربي غيور الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
كفانا هدر الأموال وتبدير المال العام ويجب على الجامعة الإعتراف بالفشل والإخفاق ، فالقرى والبوادي أولى بهذا المال ،لسنا محتاجين لمثل هذا المنتخب فنحن محتاجين لمدارس وقناطر ونقل مدرسي في القرى والبوادي، مسؤولو الجامعة ان لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم.
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0
164 - Med الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
منتخب بدون هوية ولا أسلوب لعب موريتانيا لو لعبت ضد الوداد أو الرجاء كون عطاوها شي 3-0 الحصول أي حاجة كتبنى على الدغل عمرها تصدق:(مدرب أجنبي براتب سمين على حساب إطار وطني والمناداة على لاعبين لا يلعبون في فرقهم ولا يقدمون اي إضافة لفرقهم:فجر النصيري منديل إلى غيرها من المشاكل كنتمنى شي نهار تعطى الكرة لماليها تيمومي بودربالة بصير عموتة يعني مغربية الكرة من إدارة تقنية و مدربي منتخبات عند ذلك ممكن نسوفوا شي حاجة
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2
165 - amine الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
العار بعدو على الكرة...libérez les internationaux et jouez avec les locaux sans leur mettre la pression, ca reste un jeu et non depenser de l argent droite à gauche: changer d entraineur, hotel de luxe...
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166 - رشيد اسبانيا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:33
هنيئا لكلا المنتخبين بنتيجة صفر لصرف!
هل لا يوجد هداف او اثنين في المغرب للمنتخب؟ الا يوجد بين 40000000 مغربي احسن من الهدافين المشهورين الأن.
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1
167 - حاقد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
لحظة خروج النصيري تبين ان المدرب لن يستمر مع هذا المنتخب ولن ينجح.
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1
168 - Adiladil الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
سيروا بيعوا الزريعة حسن من الكورة.. منتخب فاشل وضياع لأموال ونهب لأموال الشعب بما أن الميزانية مفتوحة في وجه القائمين على الكرة دون حسيب ولا رقيب
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169 - عبد الله القاضي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
الأسود تكون خطيرة عندما تكون جيعانة.
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0
170 - خمخم الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
النهار باين من أوله.
ما تفرجت لحقاش طفروه الميادين الأخرى بقات لين غير الجلده
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171 - Kabour الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
اين لمسة المدرب التحفة.لم يضف شيء للمنتخب.المنتخب المحلي افضل بكثير لان فيه الانسجام بين اللاعبين .في اللقاءات الودية لايجب ان تجرب اكثر من 4او 5 حتى يحصل الانسجام .الصراحة المدرب اضعف حلقة فالمنتخب والسبب هو رءيس الجامعة .معقد من الاجنبي.
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1
172 - مغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
كنت احاول ان اتمتع بالمبارة و لكن صار العكس تماما اكتئاب في اكتئاب . هل هذا فريق حقا ؟ هل ما زلتم تعتقدون انه عندكم فريق كرة القدم ؟؟؟؟؟انا اتأسف على الفلوس الشعب لي راها تخسر امام أعينه . اه كم انتم فاسدون من الملك الى اخر رجل في الحكومة . الله ياخذ فيكم الحق كفقصتوني و الملايين ...
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173 - مقطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:34
المنتخب الوطني والمدرب المقتدر
أعتقد أن المنتخب الوطني قد شرف السيد رئيس الجامعة المحترم الذي دافع عن المدرب الأجنبي
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2
174 - taozari الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
راه تيبان ليا بأن المغرب لاعب بدون مدرب لا خطة ولا روح رياضية .كارثة كبرى الابقا هاد المدرب مع المنتخب بشهادته هو حيت قال لا عدر ان لن نفوز على موريتنيا
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0
175 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
عندي ملاحظة مهمة سبق وأن قلتها.
لقد أُعطي ليوسف النصيري وقتا كثيرا مئات الدقائق وعشرات الساعات في عدة مباريات مع المنتخب وأيضا مع فريقه لايفعل شيئا. غير جار رجليه. في مباراة اليوم استنزف النصيري السلوقي مجهودات زملائه وتفنن في إحباطه.
يوسف العربي ذو التجربة الكبيرة يدخل في آخر 14 دقيقة. العليوي كان عليه يدخل مع انطلاق الشوط الثاني.
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5
176 - MOHAYID الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
لاصحة ولاتعليم ولارياضة ولا ولا...والله أصبحنا أضحوكة الأمم....
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1
177 - واو الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
مدرب فاشل . اين لاعبي البطولة الوطنية الذين اضهروا امكانيات مهمة في اخر مقابلة و خاصة الهجوم.
نريد مدربا مغربيا و نريد ان نرى لاعبي البطولة الوطنية في منتخبنا. كفى استهتارا بالشعب المغربي و كفى من احتقار المدرب الوطني و كفى من تمجيد الاجنبي .
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1
178 - marmorro الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
خليلوزفت رجعنا للعب السنوات العجاف
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0
179 - مهاجر غيور الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
باسم الله الرحمان الرحيم
نتيجة منتطرة, مادام المسوولين في الجامعة المغربية لكرة القدم يرفضون نداء الشعب للاستعانة بمدرب مغربي بتجربة مسبوقة مع المنتخب الوطني, فليس هناك اي نتيجة تشرف المغاربة, زاءد على هذا فالمسوولين حرموا المغابة لمتابعة المبارة عبر القنوات الوطنية رغم ان المنتخب منتخب الشعب وليس بمنتخب المفسدين, قلت واقول وساقول ان المنتخب الوطني مضى ودفم مادام المفسدين يدبرون ما يجري في المنتخب,من سنة 2004 لم يفرحنا هذا المنتخب مع انه يتوفر على اجوذ اللاعبيى مع الاسف بمدربين اجانب فاشلين, الله يحفض بلادنا من المفسدين
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0
180 - مصطفى عديدو الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:35
حشوما عليكم غيرتي على الفريق لم اجد اي تعليق الا حشومة والف حشومةيا فريق المغرب لا افقد الامل لكن بصراحة BARAKANA
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1
181 - امين الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
هناك تحسن كبير في المنتخب بفضل حليلوزيش
يجب اعطائه بعض الوقت فسوف نذهب بعيد.....
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-6
182 - عباس فريد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
الحمدالله لم يشارك اَي لاعب محلي في هذه المهزلة التابعة لجامعة الفشل والتبذير !
اما آن الاوان لطرد عصابة الجامعة ورءيسها والتغيير الشامل في ميدان الكرة واعطاء الأمور لاهلها والكف عن العبث !!
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4
183 - خليلوفيتش الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
كان الأجدر إعادة الزاكي لتدريب المنتخب أو تسليمه لعموتة و ها مريضنا ماعندو باس. المهم سنبقى ننتظر و نورث الإنتظار لابنائنا
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9
184 - هشام محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
ألم تملون من تلقيب فئران بأسود ألا تستحيون ؟
إنهم كراكيز يستعر الأسود في الغاب منهم حشوووومة كل هذم الخيبات و في كل المحطات و البطولات و لم تملوا قولوا المنتخب المغربي فقط ، ولا تقولوا الاسود . تزعجون آذاننا بهذا اللقب . فرنسا مجرد فرارج "ديَكة " و فازوابكاس العالم ههههه
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0
185 - ادريس الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
تشكيلة تعيدنا الى ماض ليس بالبعيد.
قلنا ان مساعد الناخب الوطني هو العقل المدبر للنكسات المتتالية.
حسبنا الله ونعم الوكيل .
فين غادين بهاذ البلاد فين؟؟؟
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2
186 - مغربي حر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
المانيا حاملة لقب كاس العالم انهزمت وخرجت من الدور الاول في روسيا ولم يتم تغير المدرب . ونحن ابطال العالم في تغير المدربين .موريتانيا منتخب لا ولم يلعب الكرة وانا شخصيا قتلوني غي بالضحك اما المنتخب فيسعود في اللقاءات والنتائج وديما مغرب
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-8
187 - موهوووب الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
كان لدينا منتخب قوي ورائع... ولكن كترت الفهامة والصحافة الصفراء وجهل الجمهور دمر هدا الفريق فعدنا إلى الوراء عوض التقدم بالفريق فليس كن حقكم الان التكلم فهدا ماجنيتم
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-4
188 - القائد الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
مبارة من المستوى العالي ولكن سوء الاحوال الجوية وعدم دخول اللاعب العربي أديا الى هذه النتيجة الإيجابية.
حظ موفق للأسود في المقابلة القادمة
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-8
189 - kamal الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
الشكون لمغاربة واش اصحاب لحمر ولا البيض؟؟
راه باش اعرفت لمغاربة غي من خلال مول الكاصكيطة الكحلة غلى كرسي الاحتياط لي كيمضغ السمكة وملي راه تم والفريق الوطني غي اللور.il y'a des gents dans la federation qui trouvent un plaisir
dans la déstabilisation de l'équipe nationale
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190 - jalal الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:36
اللاعب المحلي مكانه موجود في مقابلة اليوم على المدرب اعادة النظر في لائحة المنتخب.
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191 - الواقعي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:37
انتصار اخر لحمد الله على المدرب الوطني و على لقجع
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1
192 - بصيري الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:37
الجمهور الموريتاني دخل فابور وبزاف ديال التبحليس واش الماتش مبيوع علامة استفهام
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-6
193 - Ghil الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:37
مع الاسف المنتخب المغربي غير مقنع بتاتا التناسق مفقود بين خط الوسط والهجوم .
صراحة المنتخب في حاجة ماسة إلى وسط ميدان والى رأس حربة صريح يعرف كيف يترجم التسديدات الى أهداف### .مجرد رأي ###
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1
194 - ayur الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:37
أعتدر يا إحتارين لقد كنت على حق لعدم إختيارك لمنتخب قطط الأطلس
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2
195 - tygro الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:38
لا هداف و لا هدف ولا لعب ولا انتظر شيىءا
الإحباط هو الغالب
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0
196 - حسن من الري__ش الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:38
عادي جدا في ظل جامعة فاسدة ورئيس مدعوم ومحمي واعلام خانع مرتزق ومنبطح ومشجعين مطبلين ابواق عياشة ...................مدرب خرف هرم وبجانبه وحوله جماعة من السماسرة ......ولاعبين انتهت مدة صلاحيتهم يدفعون ليلعبوا .........عادي جدا في غياب اي تدخل رسمي ومن اعلى مستوى ان تكون هذه هي النتيجة اكبر شوهة في تاريخ هذه البلاد التي ينخرها الفساد ........!!!!من سيحاسب لقجع !!?هذا هو السؤال الذي يجب على كل حر ان يطرحه.
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0
197 - souad الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:38
المشكل ليس في المدرب وانا اراهن على انه ولو أحضرتم مدرب برشلونة او الريال لمنتخبنا ستكون النتيجة مثل اليوم او اسوا .ليس عندنا فريق وإذا ما انتصروا يوما في مباراة ما فذلك يكون بالصدفة فقط وليس نتيجة خطة او احترافية والخلاصة نحن لا نريد هذه الكرة التي تصرف عليها اموال خيالية دون نتيجة تذكر
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198 - yasin zaza الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:38
حتى هادو نسميوهم اسود يلا كلنا على هادو اسود شنو نكولو على الجزاءر عصببونا الله ياخد فيهم الحق ملي بديت نعرف الكرة ونا مريض مع هاد لقرود
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199 - عزوز الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:38
il est certain que tout cela n est que l'issue logique des choses. pour une fois ce n'est pas la faute des joueurs. la plupart des cadres faisaient partie de l'ère renard avec tout les exploits qu'on connait. En plus, les Hakimi, Ziyech, Boufal, Mazraoui réalisent tous les weekends des exploits dans leurs clubs respectifs. Pour une fois ça se voit clairement que le staff technique n'est pas compétent, loin des objectifs et des attentes des supporters de l'équipe nationale. Si on essaie de trouver des excuses à un entraîneur encore en train de trouver ses marques, Hajji lui a creusé le banc et il est temps qu'il parte. Non seulement par son incompétence en tant qu'adjoint, mais aussi a cause de l'ambiance et atmosphère négative qu il crée. Pour la première fois, je souhaite que notre équipe subit une défaite qui secoue le cocotier, qui enclenche des changements radicaux à la tête de l'équipe technique pour enfin espérer des résultats.
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200 - المهاجر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:39
خلل في التركيبة البشرية والمنظومة التكتيكية وانانية زياش والعقم الهجومي وراء احراج المنتخب المغربي
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201 - محند الخطابي الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:39
ما لا أفهمه هو انا الحكومة تعتمد التقشف في كل القطاعات الحيوية كالتعليم و الصحة و الشغل، في حين تشتري سيارات جديدة للوزراء بالملايين و تصرف أموال طائلة على المنتخب و على البرلمانيين النوام... مادام الفساد موجود لن تحققوا اي نتائج يجب الإعتماد على الكفاءات المحلية و فرض الرقابة على اموال الشعب، يجب على الاقل إعفاء الشعب من كثرة الضرائب و الاقتطاعات و الزيادات... لان المستقبل لا يبشر بالخير.
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202 - حرج الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:39
مباراة رسمية باداء مباراة اعدادية.. اليوم توضح للجميع اين يكمن الخلل و كيف يجب ايجاد حل له... حليلوزيش في موقف حرج... لا ادري ما هو قانون التحكيم في مثل هكذا حال من تضييع الوقت من طرف لاعبي موريتانيا...
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203 - محمد مداني الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:39
الفريق الوطني يحتضر ولا أمل للوصول إلى نهاية لكأس الأمم الأفريقية، الأسود أصبحت عاجزة لكسب تقة الجمهور المحب للفريق الأول. فالمرابطون شدوا الوتاق والخناق على الأسود وخطفوا التعادل بطعم الانتصار.
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204 - charafi الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:40
منتخب فاشل بمعنى الكلمة لو لعبو معهم المنتخب المحلي تكون النتيجة ايجابيه
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205 - Parisien الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:40
En a pas d entraîneur il faut que wahid ramasse ses bagages avant qu' une catastrophe arrive aucun style de jeux
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206 - امين الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:41
بلاصة حمد الله كبيرة!! الى متى هدا العقم الهجومي
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207 - بناصر الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:42
مرض غريب يصيب المنتخب الوطني ولتشخيصه يجب جلب طبيب اجنبي متخصص في الامراض الغريبة وبمبلغ غريب كذلك لتعود الامور الى حالها وذلك بعد فوات الاوان ومادامت الامور كلها غريبة فلا داعي للاستغراب.
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208 - O.M الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:42
المنتخب المغربي لكرة القدم فقدنا فيه الامل حيت لا يستطيع تجاوز منتخب ضعيف بجب اعادت النضر فيه على جميع المستويات.
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209 - ابن تازة الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:43
لا أريد أن يكون التعليق طويلا ؛1) فخير الكلام ما قل ودل: هل ما يتم صرفه من أموال على كرة القدم المغربية يتماشى مع نتائجه ? 2) الم يكن الأجدر بنا صرف تلك المبالغ الطائلة على التعليم والصحة.
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210 - Ali الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:43
ماهو دور حجي ؟ماحملتو ماقبلتو...هذا هو الوقت المناسب لتغيير المدرب وتسريح اغلبية اللاعبين....
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211 - O.M الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:43
المنتخب المغربي لكرة القدم فقدنا فيه الامل حيت لا يستطيع تجاوز منتخب ضعيف بجب اعادت النضر فيه على جميع المستويات.
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