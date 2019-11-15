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كُتّاب وآراء
المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط
فرض المنتخب الموريتاني لكرة القدم تعادلا سلبيا مخيبا على المنتخب المغربي بالرباط، في أول اختبار رسمي للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، برسم أولى جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2021.
وبدأت العناصر الوطنية مجريات النزال بالسيطرة على الكرة والضغط على معترك المنتخب الموريتاني، بحثا عن افتتاح النتيجة في وقت مبكر، غير أنهم لم يتوفقوا في ذلك خلال الربع ساعة الأولى للمواجهة، رغم العديد من المناورات الهجومية التي أتيحت لهم.
وتواصلت سيطرة رفاق العميد حكيم زياش، ومناوراتهم الهجومية خلال باقي دقائق الجولة الأولى، استمر معه مسلسل تضييع فرص التهديف والفشل في الوصول إلى شباك الحارس الموريتاني ناموري دياو.
وشكلت تحركات المنتخب الموريتاني بعض الخطورة على "الأسود"، تسببت إحداها في إنذار لعادل تاعرابت في حدود الدقيقة 38، فيما وجد رفاق يوسف النصيري، صعوبات كبيرة في ترجمة سيطرتهم للوصول إلى شباك ناموري دياو، الذي أنقذ شباكه في أكثر من كرة.
الجولة الثانية كانت أيضا مماثلة للجولة الأولى، إذ واصل المنتخب الموريتاني انكماشه الدفاعي وانتشرت عناصره بشكل جيد، مما أجبر العناصر الوطنية على الحفاظ على الكرة بتمريرات في وسط الملعب بحثا عن ممرات لاختراق دفاع الخصم، والبحث عن المباغتة عبر كرات طويلة وأخرى ثابتة.
وغابت الحلول الهجومية بشكل كلي بالنسبة إلى العناصر الوطنية، رغم التغييرات والأوراق الهجومية التي لعبها المدرب خاليلوزيتش، إذ تفنن الحارس ناموري دياو في إجهاض كل الكرات، والإبقاء على نظافة شباكه إلى غاية إنهاء الحكم لويس هاكيزيمانا المباراة بتعادل سلبي ومخيب للمنتخب المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (211)
في مثل هذه اللقاءات التي تلعب مع منتخبات تقوم بالدفاع المتأخر يجب تعزيز الفريق بلاعبين سريعين و مراوغين مثل بوفال و امين حارث و المرابط...
أملاح لم يعطي الإضافة التي كنا نأمل و اشرف حكيمي لم يقدم للمنتخب إلى الانتصار كما فعل مع دورتموند... لا يمكن لومه فمنتخبنا العزيز اجوائه لا تساعد على العطاء ابدا..
لاحظت عند خروج النصيري ان المدرب امسكه من يده و بدا بتأنيب ومثل هذا التصرف من طرف المدرب قد يسبب له مشاكل مع الاعبين مستقبلا.
اظن ان وجود تعرابت و العليوي و أملاح ضمن التشكيل الأساسي هو من الأخطاء الأخرى التي قام بها المدرب الذي اعتبره فاشلا لحد الساعة بدون اي بصمة في خطة لعب المنتخب ويمكن ان اسميه مدرب التعادلات...
savait sa raison pour nous avoir quitter
المدرب ابان على فشله يجب اقالته قبل فواة الاوان
بعض اللاعبين لا يستحقون حثى الجلوس على الدكة .
national
C'est fin de l'antraineur étranger
برافو ومزيدا من الزكير مع المدرب المحلي واللاعب المحلي.
لكن الفعالية غابت كالعادة
ألفنا هكذا سيناريوهات
إذن المشكلة ليست في المدربين
يا ودي يا ودي
فشل ثم فشل ثم فشل في جميع الميادين و المسؤولية معلوم صاحبها.
مادام ليست هناك محاسبة و قوانين لا تُطَبَّق إلا على المستضعفين من الشعب فلن تتحسن الأوضاع في الوطن.
يذهب جيل و يأتي جيل، يذهب مسؤولون و يأتي أخَرون و مغرب اليوم هو مغرب الستينات و الثمانيات و بداية القرن العشرين و نفس مغرب اليوم و كأن هذا مُتَعَمَّد!!
يجب محاسبة المسؤولين في الجامعة على إختياراته و على الملايير التي تُنفَق دون مردود!!
متى نستفيق؟
متى يستفيق النظام لإنقاذ الوطن من الغرق؟!
الكل يغلي و البركان فد يثور في أي لحظة
اتمنى كل الخير للمنتخب المغربي و حظ سعيد للمنتخب الموريتاني
جوج ارباعة ديال شلهبية مرتزقة
عار على واحد امشي اتفرج فيهم
و عذرا للاعبين تاهوا وسط مجموعة انتهت صلاحيتها و اعادها هذا الطبل للميادين امثال تعرابت و سفيان رغم انه لعب مبارة لابأس بها و النصيري الذي لا يصلح الا ان يكون احتياطيا و عبد الحميد المتثاقل في اللعب
واش الفرقة كلها لعابين بحال الا هانية و بلاتي ندير هاذ اللعيبة! تعرف تدير بحالها؟آجي انا لي غاوريكم حسن منها! ولي غايماركي واقف كيتعلم....
defaites cuisantes au Cameroun et la Côte d'Ivoire pour faire un match nul contre la Mauritanie; Poke á Mr Magoudee et le troupeau derriere qui n'ont rien á presenter au foot national á part le sabotage et. See you dans 20 ans.
اين الخلل
اين يكمن السبب
اين التنافسية
اين التركيز
اين و اين و اين.اتمنى ان لا نقع مع المنتخب الجزاءري الشقيق لكي لا ننهزم بتمانية او سداسية.زمبيا بع بع المنتخب المغربي اكرمت وفادتها بخمسة اهداف.
يجب حل المنتخب و الجامعة و المدرب و المساعد و تشكيل لجنة مؤقتة مع اعادة النظام العسكري الى التسيير لان المدنيين لا علاقة لهم بالظبط و الربط.غ
البارح منتخب الجزائر فاز بالخمسة على زامبيا هذا هو المنتخب ديال الرجال ومدرب الرجال
أما نحن لديناأشبه الرجال
منتخب جاء ليدافع ويكثر من التمثيل على الحكم كي يُعطي اللاعبين المغاربة أكبر عدد من البطاقات
المقابلة كلها كانت لصالح المنتخب المغربي لكن اللاعبين الموريطانيين أفرغو المقابلة من محتواها وجعلوها مملة من كثرة سقوطهم المتعمد وكثرة احتجاجاتهم على الحكم ونقطة الضوء الوحيدة بهذا المنتخب هو حارسه رغم أنه ممثل من الطراز الأول
وبصراحة تمنيت لو كانت هناك كأس افريقيا خاصة بالمنتخبات التي من الدرجة الثانية كموريطانيا وكينيا وزيمبابوي ووووو وغيرهم من المنتخبات المتوسطة المستوى لأنهم يفسدون المباريات التي يلعبونها مع المنتخبات الكبيرة شفنا مقابلة موريطانيا اليوم وشفنا بالامس مباراة كينيا ومصر تقريبا مرت متشابهة
المهم منتخبنا لعب أحسن بكثير من موريطانيا لكن كالعادة لم يفز حتى أصبحت أشك بأنهم مسحورين أو أصابتهم عين قوية تمنعهم من تحقيق أي انتصار ولو على أضعف منتخبات العالم لأن الأهداف التي ضيعوها اليوم ويضيعونها بكل لقاءاتهم لا يضيعها إلا مسحور
On ira pas loin avec cet entraîneur
إو تكيسو شوي الخوت
واخا تجيبو ميسي يدرب هادوك. المناطح ما غايديرو والو
بزاف عليكم الكورة
هاد الشيى راه حشومة .
الفقصة مورا الفقصة! ماكاين والو والو حتى لعبة والو والو!
الصراحة فرق كبير مابين الاعبين الجزائريين وهاد اللعابة المغاربة! الله يشوف من حالنا!
إنا لله وإنا إليه راجعون.
هل لا يوجد هداف او اثنين في المغرب للمنتخب؟ الا يوجد بين 40000000 مغربي احسن من الهدافين المشهورين الأن.
ما تفرجت لحقاش طفروه الميادين الأخرى بقات لين غير الجلده
أعتقد أن المنتخب الوطني قد شرف السيد رئيس الجامعة المحترم الذي دافع عن المدرب الأجنبي
لقد أُعطي ليوسف النصيري وقتا كثيرا مئات الدقائق وعشرات الساعات في عدة مباريات مع المنتخب وأيضا مع فريقه لايفعل شيئا. غير جار رجليه. في مباراة اليوم استنزف النصيري السلوقي مجهودات زملائه وتفنن في إحباطه.
يوسف العربي ذو التجربة الكبيرة يدخل في آخر 14 دقيقة. العليوي كان عليه يدخل مع انطلاق الشوط الثاني.
نريد مدربا مغربيا و نريد ان نرى لاعبي البطولة الوطنية في منتخبنا. كفى استهتارا بالشعب المغربي و كفى من احتقار المدرب الوطني و كفى من تمجيد الاجنبي .
نتيجة منتطرة, مادام المسوولين في الجامعة المغربية لكرة القدم يرفضون نداء الشعب للاستعانة بمدرب مغربي بتجربة مسبوقة مع المنتخب الوطني, فليس هناك اي نتيجة تشرف المغاربة, زاءد على هذا فالمسوولين حرموا المغابة لمتابعة المبارة عبر القنوات الوطنية رغم ان المنتخب منتخب الشعب وليس بمنتخب المفسدين, قلت واقول وساقول ان المنتخب الوطني مضى ودفم مادام المفسدين يدبرون ما يجري في المنتخب,من سنة 2004 لم يفرحنا هذا المنتخب مع انه يتوفر على اجوذ اللاعبيى مع الاسف بمدربين اجانب فاشلين, الله يحفض بلادنا من المفسدين
يجب اعطائه بعض الوقت فسوف نذهب بعيد.....
اما آن الاوان لطرد عصابة الجامعة ورءيسها والتغيير الشامل في ميدان الكرة واعطاء الأمور لاهلها والكف عن العبث !!
إنهم كراكيز يستعر الأسود في الغاب منهم حشوووومة كل هذم الخيبات و في كل المحطات و البطولات و لم تملوا قولوا المنتخب المغربي فقط ، ولا تقولوا الاسود . تزعجون آذاننا بهذا اللقب . فرنسا مجرد فرارج "ديَكة " و فازوابكاس العالم ههههه
قلنا ان مساعد الناخب الوطني هو العقل المدبر للنكسات المتتالية.
حسبنا الله ونعم الوكيل .
فين غادين بهاذ البلاد فين؟؟؟
حظ موفق للأسود في المقابلة القادمة
راه باش اعرفت لمغاربة غي من خلال مول الكاصكيطة الكحلة غلى كرسي الاحتياط لي كيمضغ السمكة وملي راه تم والفريق الوطني غي اللور.il y'a des gents dans la federation qui trouvent un plaisir
dans la déstabilisation de l'équipe nationale
صراحة المنتخب في حاجة ماسة إلى وسط ميدان والى رأس حربة صريح يعرف كيف يترجم التسديدات الى أهداف### .مجرد رأي ###
الإحباط هو الغالب