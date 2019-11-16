الرجاء يطالب باستبدال حكم "الديربي" أمام الوداد

هسبورت من الدار البيضاء

تَقدَّمَت إدارة فريق الرجاء الرياضي للاتحاد العربي لكرة القدم بطلب استبدال الطاقم التحكيمي المعين لمباراة الديربي العربي، الذي سيجمع الفريق "الأخضر" بفريق الوداد الرياضي، في 23 من الشهر الجاري.

وجَاءَ طلب المكتب المسير لـ"النسور الخضر" على خلفية إدارة الحكم الإماراتي محمد عبد الله لآخر لقاء أجراه الفريق أمام الوداد برسم المنافسة نفسها بمدينة الدار البيضاء.

تَجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء الرياضي كان قد قدم طاقمه التدريبي الجديد أمس الخميس، إذ عين السلامي مدربا للفريق ويوسف السفري مساعدا له، مع الإبقاء على هشام أبو شروان مساعدا ثانيا.

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