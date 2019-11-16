خاليلوزيتش "يستنجد" بميسي لحل عقم الهجوم في المنتخب المغربي

هسبورت - آمال لكعيدا

وصف الناخب الوطني، البوسني وحيد خاليلوزيتش، تعادل "الأسود"، مساء الجمعة، أمام المنتخب الموريتاني بصفر لمثله، عن أولى محطات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، بالصدمة الكبيرة.

ووصف خاليلوزيتش، في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، التعادل أمام المنتخب الموريتاني بأنه صدمة كبيرة، قبل أن يستدرك قائلا: "هذه هي كرة القدم..."، مضيفا "فعلنا كل شيء سوى التسجيل. كان ينقصنا هدف فقط".

وأقر الناخب الوطني باستمرار وجود أزمة في الخط الأمامي بسبب فشل المنتخب الوطني في هز مرمى الخصم، رغم الفرص التي أتيحت للاعبين، مشيرا إلى ضرورة التعويض أمام منتخب بوروندي، وتحقيق الفوز لمواصلة التصفيات في ظروف جيدة.

وأضاف خاليلوزيتش في السياق ذاته "لم نجد الحلول لأزمة الهجوم. لو كان ميسي متاحا لوجهت إليه الدعوة. لقد رمينا بثقلنا صوب الهجوم، لكننا لم نسجل".

وزاد الناخب الوطني قائلا: "لم نكن فعالين رغم التمريرات العرضية الكثيرة التي اعتمدنا عليها لاختراق دفاع الخصم. هناك أمور كثيرة يجب تصحيحها. المجموعة كانت متحمسة لتحقيق الفوز، لكن شيئا ما لم يعمل".

وبخصوص الأجواء داخل المجموعة، أكد خاليلوزيتش أن "الأجواء جيدة، ولا توجد أي مشاكل"، مضيفا "علينا أن نتقبل الانتقادات، ونأمل في الفوز قريبا. أعلم أنكم مندهشون، وأنا مصدوم أيضا. كانت مباراة مهمة للانطلاقة، لكننا فشلنا".

ووعد المدرب البوسني بأن المنتخب المغربي سيصبح فعالا أكثر قريبا، وأنه سيظهر بوجه آخر في المباريات المقبلة.

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