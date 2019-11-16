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الرئيسية | رياضة | مدرب المنتخب الموريتاني: نجحنا في "تكبيل المغاربة"

مدرب المنتخب الموريتاني: نجحنا في "تكبيل المغاربة"

مدرب المنتخب الموريتاني: نجحنا في "تكبيل المغاربة"
هسبورت - آمال لكعيدا
السبت 16 نونبر 2019 - 05:47

عبر مدرب المنتخب الموريتاني، الفرنسي مارتينيز كورينتان، عن سعادته بتحقيق نتيجة التعادل (0-0) أمام المنتخب المغربي، في أول محطات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، مساء أمس، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، مؤكدا أن ما خطط له قبل المواجهة هو عدم الخسارة أمام منتخب أفضل من موريتانيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مارتينيز كورينتان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، إن التعادل من قلب المغرب وأمام منتخب أفضل تصنيفا من موريتانيا هو بمثابة فوز، في انطلاقة التصفيات الإفريقية.

وحول اعتماده على خطة دفاعية صرفة، أوضح مدرب المنتخب الموريتاني أنه أدرك تماما قوة المنتخب المغربي، ليختار مواجهته بالدفاع، مردفا "حققنا هدفنا بالتعادل أمام الأسود".

وأثنى المتحدث نفسه على المستوى الذي قدمه لاعبوه، خصوصا حارس المرمى والمدافعين، قائلا "الحارس وخط الدفاع كانا في المستوى.. ورغم الهجومات المسترسلة للمنتخب المغربي، لم يستطع هذا الأخير هز مرمانا".

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