24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- منصور العور: الجامعة الذكية تتطلّع إلى إعادة هندسة التعليم العالي
- مشهد من دمار صواريخ الاحتلال بغزة .. قيثارة يتيمة وعُرس مؤجل
- جمعويون ينتقدون تدبير الشأن العام بجماعة "واولى"
- نشطاء يدعون إلى إيواء مترشحي "أطر الأكاديميات"
إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة (5.00)
المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط (3.00)
هذه حقيقة ظهور أضواء غريبة في سماء العديد من المدن المغربية (2.29)
- المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط - (308)
- الأمن يحقق مع "وسيط المنقبة" .. والقضاة يتبرؤون من "السماسرة" - (113)
- إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة - (61)
- تصنيف دولي: المغرب "تلميذ غير نجيب" في مجال مكافحة الرشوة - (57)
- سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدرب المنتخب الموريتاني: نجحنا في "تكبيل المغاربة"
عبر مدرب المنتخب الموريتاني، الفرنسي مارتينيز كورينتان، عن سعادته بتحقيق نتيجة التعادل (0-0) أمام المنتخب المغربي، في أول محطات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، مساء أمس، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، مؤكدا أن ما خطط له قبل المواجهة هو عدم الخسارة أمام منتخب أفضل من موريتانيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال مارتينيز كورينتان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، إن التعادل من قلب المغرب وأمام منتخب أفضل تصنيفا من موريتانيا هو بمثابة فوز، في انطلاقة التصفيات الإفريقية.
وحول اعتماده على خطة دفاعية صرفة، أوضح مدرب المنتخب الموريتاني أنه أدرك تماما قوة المنتخب المغربي، ليختار مواجهته بالدفاع، مردفا "حققنا هدفنا بالتعادل أمام الأسود".
وأثنى المتحدث نفسه على المستوى الذي قدمه لاعبوه، خصوصا حارس المرمى والمدافعين، قائلا "الحارس وخط الدفاع كانا في المستوى.. ورغم الهجومات المسترسلة للمنتخب المغربي، لم يستطع هذا الأخير هز مرمانا".