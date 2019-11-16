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الرئيسية | رياضة | مدرب ميلان يتعرض للتهديد ويتسلم رصاصة بالبريد

مدرب ميلان يتعرض للتهديد ويتسلم رصاصة بالبريد

مدرب ميلان يتعرض للتهديد ويتسلم رصاصة بالبريد
هسبريس - د.ب.أ
السبت 16 نونبر 2019 - 15:32

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية اليوم السبت، أن أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان، تلقى رسائل تهديد كما تسلم طردا يحوي رصاصة عبر البريد، جرى تسليمها إلى الشرطة.

وأوضحت التقارير أن كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي، وجه اتهامات ضد مجهولين، بينما فرضت السلطات احتياطات أمنية بمحيط مقر إقامته في ميلانو وكذلك مقر النادي.

وبعد 12 مرحلة من الدوري الإيطالي هذا الموسم، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس وسبع نقاط أمام لاتسيو وكالياري.

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