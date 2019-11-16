الاتحاد الفرنسي: مسيرة بنزيمة انتهت مع "الديوك"

هسبريس ـ مُتابعة

أكد نويل لوجراي، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني "لن يشارك مرة أخرى مع منتخب الديوك".

وقال لوجراي في مقابلة مع محطة "ار ام سي سبورت"، اليوم السبت، "إنه لاعب جيد للغاية ، لا يوجد شك في إمكانياته ، في ريال مدريد أظهر أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه لكن مغامرته مع منتخب فرنسا انتهت".

يذكر أن بنزيمة تورط منذ بضع سنوات في قضية ابتزاز ضد زميله ماثيو فالبوينا، ما أبعده عن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خاض أخر مبارياته معه في الثامن من أكتوبر 2015 أمام أرمينيا؛ حيث سجل هدفين

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان قد سبق لوجراي في وضع نهاية لمشوار بنزيمة عندما أكد قائلا: "لقد قمت بتحليل الأمور، ليس من منظور فردي ولكن من منظور جماعي، الفريق دائما كان هو المقدم على ما عداه، وبعد ذلك اخترت من أعتقد أنه سيكون مفيدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، تصرفت بهذا الشكل دائما، لقد قررت وأتحمل مسؤولية قراري".

ورد الفرنسي كريم بنزيمة، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث أكد أنه فقط من يمتلك قرار الاعتزال دوليا.

وكتب بنزيمة عبر حسابه في تويتر:"نويل، كنت أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولكن أنا، فقط أنا، من سيضع حدا لمسيرتي الدولية. إذا اعتقدت أنني انتهيت اتركني ألعب لأحد المنتخبات التي يمكنني تمثيلها، وسنرى".