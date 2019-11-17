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الرئيسية | رياضة | العلودي: تعادل موريتانيا صادم والمنتخب سيتحسّن

العلودي: تعادل موريتانيا صادم والمنتخب سيتحسّن

العلودي: تعادل موريتانيا صادم والمنتخب سيتحسّن
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأحد 17 نونبر 2019 - 07:35

أكد سفيان العلودي، لاعب المنتخب الوطني المغربي سابقا، أن نتيجة التعادل الأبيض بين "أسود الأطلس" وموريتانيا لم تكن متوقعة، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الكاميرون سنة 2021.

وقال العلودي، في تصريح لهسبورت: "لم نكن نتوقع أن تنتهي مباراة المنتخب الوطني وضيفه الموريتاني بالتعادل، بالنظر إلى التفوق التاريخي على موريتانيا، ولا سيما أننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، علينا أن نتدارك الموقف خلال المباريات المقبلة".

وأضاف: "أداء العناصر الوطنية أمام موريتانيا، على الرغم من أنه لم يرق إلى المستوى المطلوب؛ لكنه كان أفضل من المباريات الإعدادية السابقة، علينا أن نصحح بعض الأخطاء ونحقق الفوز خلال المباريات المقبلة، حتى نتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا المقبل".

واختتم العلودي تصريحه بالقول: "أنا متفائل بأن أداء الأُسود سيكون أفضل خلال المباريات الإقصائية المقبلة، وأتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية في باقي مشوار التصفيات".

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