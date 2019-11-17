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الرئيسية | رياضة | حصص تدريبية تفرز لاعبي منتخب قصار القامة

حصص تدريبية تفرز لاعبي منتخب قصار القامة

حصص تدريبية تفرز لاعبي منتخب قصار القامة
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 04:25

أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة آخر حصة تدريبية له قبل الدخول في تربص إعدادي بمركز محمد السادس، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الاستعداد للمباراتين الوديتين اللتين سيواجه خلالهما المنتخب المصري.

الحدث الرياضي يعتبر الأول تاريخيا في القارة السمراء بين دولتين إفريقيتين سباقتين لهذا النوع من الرياضات الخاصة بهذه الفئة، وبعد الحصص التدريبية استقر سفيان دكير، مدرب المنتخب المغربي، على لائحة تضم 20 لاعبا سيدخلون التربص.

وتضمنت لائحة اللاعبين نزار بنقطابة من سلا، شفيق نظيف من المحمدية، أسامة صغير وعبد الله مسك من الرباط، أحمد واكلو وأيمن شمقار وأيوب سوي من الدار البيضاء، إسماعيل الرحماني من الصويرة، عثمان مغوز من فاس، معاذ زرزوري ومحسن وشيني من الجديدة، أنس الحداد من عين العودة، أيوب بريديز من أكادير، زكرياء فاضلي من أبي الجعد، ياسين زوكري من كلميم، سفيان عصاب ومداني عصام من تمارة، حمزة بوزكيف من مراكش، عبد العالي اليعقوبي من بركان وأيوب مكون من خريبكة.

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